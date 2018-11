Amalia Gaiţă live, la Moszkva

Muzica, fotografia şi scrisul sunt domeniile ei de activitate, bazate pe o mare pasiune pentru creaţia artistică şi emoţia care vine o dată cu aceasta. Amalia Gaiţă este un artist timişorean complex. A terminat Facultatea de Arte şi Design din cadrul Univesităţii de Vest din Timişoara, având licenţa şi masteratul în fotografie şi artă video. Ca şi fotograf profesionist s-a specializat pe fotografie de modă şi conceptuală, lucrările ei fiind publicate în reviste din întreaga lume, dar şi ca şi coperţi de carte.

Ca muzician, este o solistă pasionată, cunoscută pentru stilul eclectic şi dragostea sa pentru improvizaţie. „De când eram copil, am descoperit lumea prin intermediul muzicii. La cinci ani am intrat într-un club de muzică pentru copii făcând parte din corul clubului, dar în scurt timp am fost promovată ca solistă şi am început să particip la competiţii muzicale. Pe când am împlinit 18 ani, participasem deja la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, mergând în turnee prin Europa şi susţinând concerte în Franţa, Germania Ungaria, Serbia şi România”, mărturiseşte artista. De la 16 ani era deja implicată în diferite proiecte, alături de talentaţi muzicieni timişoreni, explorând diferite stiluri de muzică precum: jazz, funk, soul, blues şi soft rock.

În 2015 a început să lucreze la propriul proiect, compunând piese pentru un album intitulat „Melting Sun”. După cum spune Amalia Gaiţă, acest proiect a fost şi creativ dar şi terapeutic în acelaşi timp. „Mi-a schimbat total perspectiva a ceea ce înseamnă muzică pentru mine”, spune artista. „Melting Sun” este o combinaţie de stiluri, regăsind în el sonorităţi jazz, blues, rock, dar şi influenţe soul, bossa-nova şi new wave. La acest album i-a avut ca parteneri pe Cristina Precupaş ca project manager şi chitarist alături de care a scris acest material, pe Adrian Șchiopu la tobe, Mihai Moldoveanu la chitară bas şi Vlad Cotruș la chitară. „Ca introvertită, arta este modul meu de exprimare. Experienţele mele interioare le transmit prin imagini şi sunete, traduse într-un mod subtil. Vreau doar să ofer un mesaj sensibil în care oamenii să se regăsească şi pe care să îl poată adapta propriilor lor experienţe”, spune Amalia Gaiţă.

Albumul „Melting Sun” a fost lansat în 2017, pe 13 decembrie. Piese de pe acest album vor putea fi ascultate vineri, 16 noiembrie, de la ora 20:00, în Moszkva Cafe, unde Amalia Gaiţă va susţine un concert alături de Adrian Şchiopu, Mihai Moldoveanu şi Vlad Cotruş.