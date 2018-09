Ambasadorul Slovaciei pune bazele unui vis frumos: Autostrada care leagă Bihorul de Slovacia

Reprezentanții tuturor cultelor, ai instituțiilor descentralizate, președintele Consiliului Județean Pasztor Sandor, subprefectul Iulius Delorean, reprezentanți ai mediului de afaceri, președintele UNPR și al FPB, Ioan lucian, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Badea au onorat invitația UDSCR, a președintelui Adrian Merka și a consulului general onorific Miroslav Iabloncsik de a participa la evenimentele dedicate Zilei Naționale a Slovacilor în Cetatea Oradea.

“Naţiunile noastre sunt legate de tradiţii îndelungate şi suntem foarte apropiaţi. Avem o istorie îndelungată comună. Slovacia nu poate uita că aproape o treime din teritoriul ei a fost eliberat de trupele româneşti. 240000 de soldaţi români au luptat pe teritoriul Slovaciei şi 10000 din aceştia s-au jertfit pe meleagurile Slovaciei. În Zvolen se află cel mai mare cimitir al eroilor, al soldaţilor şi cred că este cel mai mare chiar şi din România. Mulţumim şi nu vom uita acest lucru niciodată. În anul 1968, când armatele Tratatului de la Varşovia au intrat în Cehoslovacia, România a pronunţat un hotărât Nu! şi nu a participat la această acţiune. În 1992, România a fost primul stat care a recunoscut statul slovac. Foarte multe lucruri unesc aceste două ţări si popoare”, a spus ambasadorul Karol Mistrík, Minoritatea slovacă din România reprezintă o altă legătură cu statul slovac, a subliniat ambasadorul.

“Minoritatea noastră poate folosi din plin avantajele acestui statut, să se dezvolte cultural şi să-şi păstreze identitatea. Convieţuirea dintre minoritatea slovacă şi cea majoritară poate să fie un exemplu pentru orice stat. Iar din partea celor mai înalte foruri din Slovacia este un răsunet de mulţumire pentru grija pe care statul roman o poartă minorităţii slovace.”, a declarat ambasadorul slovac. Diplomatul a trecut apoi în revistă vizita premierului slovac Peter Pellegrini în România, întîşnirile cu Preşedintele, cu şefii celor două Camere, concluzionând că a fost o vizită de „un mare success” şi că „s-au pus noi baze de dezvoltare pe viitor”. Diplomatul a aminitit că, în cadrul întâlnirii cu prefectul Ioan Mihaiu şi preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, „s-au găsit noi modalităţi de colaborare pentru care un mandat ar fi prea puţin pentru a le duce la îndeplinire”.

Normalitate

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Slovace în România, care are doar patru luni de mandat, s-a aflat la prima vizită în Bihor și și-a manifestat deschiderea de a fi prezent în cât mai multe locuri pentru a cunoaște realitatea românească în teren. Normalitatea ambasadorului l-a impresionat plăcut și pe președintele Pasztor Sandor, care a remarcat că diplomatul a făcut 4000 km de kilometri, în patru luni de mandat, conducând singur. “Eu cred în normalitate. Noi am inventariat deja, de doi ani, cu ajutorul reprezentanţilor slovaci, acele probleme care, ştiindu-le eu foarte bine, sunt esenţiale pentru o minoritate: cultura, şcoala, cât se poate infrastructura şi administraţia locală. Noi am construim un sistem prin care finanţarea pentru acele necesităţi esenţiale ale comunităţii slovace, în funcţie de buget, am ridicat-o peste ciorba politică, să zic aşa, ca să ducă mai departe şi să supravieţuiască identitar. Cred că multiculturalitatea şi faptul de a fi mai toleranţi aduce un plus acestui judeţ şi acestei ţări. Trebuie să fim un model şi pentru alţii”, a spus, la rândul său, preşedintele CJ Bihor.

De-asemenea, șeful Județului a lansat ambasadorului invitația de a fi prezent cât de des în Bihor pentru ca împreună să se folosească de toate pârghiile specifice pentru a trasa autostrada care să lege Bihorul de Slovacia, via Debrețin. Manifestările din Cetate s-au încheiat la recepția organizată de consulul general onorific Miroslav Iabloncsik, care a invitat toți participanții la un răsfăț gastronomic oferit de Restaurantul Slavia. Tradițiile și dansurile slovace au fost aplaudate și apreciate de toți participanții, oferite fiind de un grup de copiii care au trăit ritmul cu fiecare fibră. Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Slovace și-a dedicat cea de-a doua zi de vizită în Bihor întâlnirilor cu reprezentanţii comunităţii slovace din Şinteu, Popeşti şi Suplacu de Barcău. Comunitatea slovacă numără în Bihor aproximativ 8.000 de oameni.