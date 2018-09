Amenzi de 312.900 lei pentru terenuri neplivite sau infestate cu ambrozie

În plin sezon de înflorire a ambroziei, când mii de orădeni suferă de alergiile stârnite de polenul acestei plante, Poliția Locală anunță că derulează campanii de avertizare și amendare a proprietarilor de terenuri infestate cu această buruiană.

„Au fost aplicate sancțiuni și ca urmare a sesizărilor primite din mediul online, fiind prevăzute termene de salubrizare a acestor terenuri de 24 ore și maxim 2 zile. Zonele în care s-au aplicat sancțiuni sunt următoarele”, transmite Poliția Locală.

Amenzi s-au aplicat în toate zonele orașului, de la cele periferice precum Cartierul Soarelui sau Cartierul Luceafărul până la unele mai centrale precum Tudor Vladimirescu.

„În total, au fost aplicate 1.625 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în valoare de 312.900 lei tuturor proprietarilor de terenuri insalubre identificate pe raza Municipiului Oradea. Menţionăm că, în urma demersurilor prezentate mai sus, un procent de aproximativ 70% din proprietari s-au conformat în ceea ce priveşte salubrizarea terenurilor. Referitor la diferenţa de terenuri nesalubrizate, în proporţie de aproximativ de 30%, procedurile continuă în prezent, acestea având termen de finalizare sfârşitul lunii septembrie 2017”, mai informează Poliția Locală.

Până în prezent, în 2018, s-au aplicat 126 amenzi contravenționale în valoare de 58.600 lei strict pentru terenurile infestate cu ambrozie și 1.586 de procese verbale pentru terenuri insalubre, din care 147 fiind amenzi în valoare de 195.180 lei.

Pe terenurile orașului

Comunicatul mai arată că Poliția Locală împreună cu Direcția Tehnică „au identificat terenurile Primăriei Municipiului Oradea în vederea salubrizării acestora până la sfârșitul săptămânii viitoare”.

„Terenurile proprietate a Municipului Oradea se salubrizează în baza Acordului Cadru nr. 377573 din 09.12.2016 de către societatea Profi Garden SRL. În municipiul Oradea terenurile publice (marginile de drum, parcuri, scuaruri, străzi) se întrețin prin Direcția Tehnică.

Terenurile proprietate publică sau privată ale municipiului Oradea se întrețin de către Direcția Patrimoniu Imobiliar, care tunde, de regulă, aceste terenuri de 2 ori pe an (mai – iunie și septembrie). Întrucât anul 2018 se încadrează într-un an atipic din punct de vedere al condițiilor meteo (multe ploi în cursul verii), vegetația a crescut foarte mult. De aceea s-a efectuat tunderea vegetației mai repede, respectiv începând cu luna august. În cursul anului 2018 au fost transmise către prestatorul de servicii un număr de 14 comenzi pentru cosit, însumând suprafața totală de 174.269 mp teren, în diferite locații de pe raza municipiului Oradea (Cartierul Tineretului, Cartierul Veteranilor, str. Ceyrat, str. Meiului, zona Lotus, str. Densușianu etc.). Unele suprafețe de teren au fost salubrizate de mai multe ori, altele până în prezent numai o singură dată. Activitatea de tundere a vegetației sălbatice se desfășoară și în această perioadă”, transmite municipalitatea.

Cu sau fără campanii de cosire, ambrozia o duce foarte bine în Oradea, atât pe terenurile proprietate privată cât și pe cele ale municipalității. În fond, planta este atât de prolifică în semințe încât, în absența unei campanii serioase de plivire, nu se pune probolema să fie incomodată prea tare de cosirile repetate.

Amenzi

Au fost emise amenzi în următoarele locații:

În Cartierul Soarelui, 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.300 lei

Pe strada T. Vladimirescu (lângă magazinul Kaufland), amenzi în valoare de 4.000 lei

Calea Aradului, lângă Cartierul Luceafărul, amenzi în valoare de 2.000 lei

Str. Chimiei nr. 3, amenzi în valoare de 1.500 lei

Strada Ogorului, 3 sancțiuni a câte 1.000 lei

Strada Peței, amenzi în valoare de 3.000 lei

Universitatea din Oradea a primit o somație pentru terenul din strada Făgărașului și și-a luat deja angajamentul de a finaliza salubrizarea terenului până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Compania Națională de Căi Ferate CFR a fost somată și sancționată cu amenzi în valoare de 7.000 lei pentru neluarea măsurilor în zona str. Bihorului, str. Uzinelor și str. Căii Ferate.

Conform HCL în baza căreia lucrează Poliția Locală, amenzile pentru terenurile neîntreţinute, infestate cu această plantă alergenă sunt cuprinse între 200 și 2.500 lei.