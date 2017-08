Amenzi de peste 13.000 de lei pentru ambrozie

An de an, pe parcursul lunii august, ambrozia terorizează mii de oameni. Ambrozia este una din cele mai frecvent plante salbatice (buruieni de camp) care cauzeaza aparitia alergiilor, in special in America si Europa. Cea mai importanta manifestare a alergiei la ambrozie este rinita alergica. Ea apare exclusiv in perioada de maxima polenizare si se manifesta in special prin stranut, prurit si congestie nazala sau chiar crize de astm bronsic

Măsuri anti-ambrozie

În ultimii ani, Poliția Locală Oradea a întreprins mai multe acțiuni prin care au încercat să stopeze extinderea ambroziei pe terenurile care împrejmuiesc orașul. De la începutul anului au fost identificate 575 de terenuri pe care creștea ambrozia. „În scopul salubrizării terenurilor respective, au fost somate 374 de persoane fizice şi juridice, deţinători ai terenurilor.

În următoarea etapă s-a verificat ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în avertismente, fiind întocmite un număr de 158 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu sancţiunea principală de Avertisment şi măsura complementară de salubrizare a terenurilor, cu termen între 48 h şi 3 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal. Ca urmare a neconformării avertismentelor aplicate, au fost întocmite, până în prezent, 44 de procese-verbale având ca sancţiune principală amenda contravenţională, cu suma totală în valoare de 13.200 lei”, precizează purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Oradea, Ambro Monica.

Dintre terenurile controlate și somate, aproximativ 60% s-au conformat și au salubrizat zona. Referitor la cei care nu au luat atitudine, Ambro Monica spune că „procedura de somare a proprietarilor va fi reluată, aceasta având ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2017”.

Poliţia Locală Oradea recomandă proprietarilor şi deţinătorilor legali ai terenurilor neîntreţinute, infestate cu această plantă alergenă – ambrozie, să ia toate măsurile necesare de salubrizare a acestor zone, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni cu amenzi de la 200 la 5.000 lei.