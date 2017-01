An bun pentru Asociaţia „Cavalerii fluierului”

Laurenţiu Danşa, Octavian Şovre, Radu Bitea, Marius Omuţ, Rareş Vidican şi Alexandru Herman sunt cei şase membri care lucrează pentru promovarea arbitrajului bihorean şi nu numai.

„Am avut un an 2016 bun, în care am finalizat patru proiecte cu fonduri nerambursabile, unul cu Primăria Oradea şi trei cu Consiliul Judeţean Bihor. Alte proiecte le-am făcut cu finanţare proprie sau cu colaborarea CJA Bihor sau AJF Bihor. Am încheiat sau am menţinut contracte de colaborare sau acorduri de parteneriat cu diferite instituții, asociaţii sau cluburi, cu scopul de a sprijini şi dezvolta activitatea arbitrilor sau de susţinere a unor proiecte. Reuşita acestor proiecte a fost posibilă doar datorită muncii în echipă şi a contribuţiei aduse de către fiecare dintre membrii care alcătuiesc această asociaţie. De asemenea, în organizarea şi reuşita proiectelor, un rol important l-au avut şi alţi colegi, membri ai CJA, care au fost implicaţi în evenimente”, a declarat preşedintele Laurenţiu Danşa. Un alt motiv de mulţumire a fost prezentat de Radu Bitea: „Ne-am mărit aria de aplicabilitate. Nu ne-am adresat doar arbitrilor, ci am avut proiecte pe latură educativă, de prevenţie şi pentru fotbalul juvenil bihorean. Asociaţia Cavalerii fluierului funcţionează pentru CJA Bihor şi în sprijinul fotbalului bihorean”.

O asociaţie care şi-a câştigat respectul şi a primit laude de la membrii CCA sau de la CJA-urile sau AJF-urile prezente în Bihor la diversele acţiuni organizate de ACF.

Pentru anul în curs, ACF va continua să deruleze acţiuni pentru sprijinirea şi dotarea CJA şi vrea ca turneele juvenile Cupa 1 iunie – Micii campioni, Cupa Moş Nicolae, să devină tradiţionale.

PROIECTE DERULATE ÎN 2016

– Cupa 1 Iunie – Micii campioni – Turneu de fotbal pentru copii cu 24 echipe participante;

– sprijinirea arbitrajului bihorean – dotarea cu echipament de arbitraj Joma şi trening de prezentare Patrick a arbitrilor din cadrul CJA;

– prevenţia privind corupţia, drogurile şi alcoolul în rândul tinerilor – seminar privind prevenţia şi schimb de experienţă şi cosolidare a relaţiilor între AJF/CJA-urile din judeţele Cluj, Satu Mare, Maramureş şi Bihor;

– Gala arbitrajului bihorean;

– curs de instruire şi perfecţionare pentru arbitrii şi observatorii din judeţul Bihor cu lectori membri CCA şi arbitri FIFA;

– curs de instruire pentru arbitrii din Liga a III-a, din zona Transilvania;

– Cupa Moş Nicolae – Turneu de fotbal pentu copii, cu 16 echipe participante;

– dotarea cu materiale: sistem de cronometrare cu fotocelulă, sisteme audio şi de sonorizare, materiale sportive pentru desfăşurarea antrenamentelor, maiouri departajare, tricouri prezentare şi prosoape;

– implicarea arbitrilor în acţiuni cu scop umanitar şi caritabil: donare de sânge, oferire de sprijin financiar şi material – cadouri la persoane şi fundaţii care sprijină persoane cu nevoi speciale.