An Theos lansează la Oradea albumul „Renăscând”

An Theos este o trupă de epic-folk metal, fondată în 2010. Piesele sale sunt în limba română şi sunt conceptuale, îmbinând tradiţiile româneşti cu muzica rock de calitate. În 2016, a lansat primul său album, „Seminția Dacă”. După doi ani de la lansarea ultimului material discografic, „Spre Cer”, formaţia bucureşteană a scos acum o lună un nou album, „Renăscând”. Albumul este disponibil atât pe Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer și Google Music, cât și în format fizic.

Piesele An Theos vorbesc despre mitologia românească, despre oameni seculari, despre lupi şi sânziene. Formaţia a acumulat experienţă în cei proape zece ani de activitate. Anul trecut, An Theos a reprezentat România la concursul internaţional de metal Wacken Metal Battle, din cadrul festivalului Wacken Open Air. Acolo, a concurat alături de alte 29 de formații din țări de pe întreg mapamondul, în faţa unui juriu compus din 40 de specialişti din domeniu. În urma jurizării, formaţia bucureşteană a obţinut premiul III (3.000 de euro, plus echipamente muzicale).

Albumul „Renăscând” reprezintă mărturia celor aproape zece ani de existență a trupei și trecerea la o nouă etapă de evoluție spirituală și muzicală. Trupa promite un show deosebit la Oradea. Concertul va avea loc vineri, 1 noiembrie, de la ora 20:00, în Moszkva și va conține atât noile piese de pe album, cât și cele consacrate precum: „Noaptea Sânzienelor”, „Nedeea Lupilor” și „Seminția Dacă”. În septembrie, formaţia a lansat şi videoclipul piesei „Renăscând”.

An Theos înseamnă: Loredana Butnaru – voce, Florin Costachiță – voce, Gabriel Andrei- chitara principală, backing vocals, Teddy Bejenaru – chitară ritmică, Cătălin Ungureanu – bass, Lorena Mitoi – keyboards şi Tudor Uscoi – tobe.