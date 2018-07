ANAF vinde la licitație autoturisme Maserati, BMW, Mercedes și Audi, dar și laptopuri și telefoane Apple

În cele ce urmează vă prezentăm doar o mică parte dintre produsele scoase la licitație de sediile ANAF din toată țara.

Telefon iPhone 5S – 8 GB – alb – 249 lei – Detalii aici

Laptop ASUS GL552J i7-472OHQ, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA – 1.300 lei – Detalii aici

Laptop ASUS X555LJ-XX741D i3-4005U, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA – 600 lei – Detalii aici

Laptop DELL Inspiron 15-5548 P39F, procesor 15 , la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA – 1.300 lei – Detalii aici

Laptop DELL Inspiron N5040, procesor 13, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA – 500 lei – Detalii aici

Autoturism Maserati Quattrooforte M139 AB, an fabricație 2009 – 50.270 lei – Inofrmații la sediu sau la telefon: 0264/591670, interior 192. Detalii aici

Autoturism Chevrolet Lacetti 35 B, din 2007 – 3.468 lei. Detalii aici

Autoturism marca BMW tip X 1 drive 18 d – 2014 – 97.712 lei – Detalii aici

Autoturism Opel 1445 lei + TVA 19 % – Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0248/666900 – Detalii aici

Autoturism Mazda 626 – 3481 lei + TVA 19% – Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0248/666900 – Detalii aici

Autoturism AUDI A6, an fab. 2007, seris sasiu 36.956 – Relatii suplimentare se pot afla de la AJFP Arges, Bld Republicii, nr 118, tel 0248/211511 int 3252 – Detalii aici

Autoturism VW Passat, AA Berlina – 2006 – 10.538 lei – Detalii aici

Autoturism Skoda Octavia break – 2003 – 6.930 lei – Detalii aici

Informații Suplimentare la sediul D.G.R.F.P. Timișoara – str. Gh. Lazăr nr. 9B – Timișoara, camera 309 sau la numărul de telefon: 0256/204 800, int. 309 – Detalii aici

Autoturism Mercedes-Benz ML300, an fabricatie 2011, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, 64.400 lei – Detalii aici

Autoturism Opel Astra J, an fabricatie 2010, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, 23.200 lei – Detalii aici

Autoturism Opel Insignia, an fabricatie 2010, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, 26.400 lei – Detalii aici

Autoturism Dacia Logan MCV, an fabricatie 2008, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, 9.300 lei – Detalii aici

Microbuz Mercedes Benz, an fabricatie 2003, la pretul de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, 17.600 lei – Detalii aici

Lista completă poate fi găsită aici, la secțiunea Valorificare prin licitație a bunurilor sechestrate.

Cum se participă la licitații

Persoanele interesate să cumpere bunurile trebuie să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop. Totodată, pentru a participa la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua in contul reprezentanței Finanțelor care se ocupă de licitație

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului ;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română ;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate ;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului îi revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.