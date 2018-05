Anamaria Mihăieș, șefă de promoție la C.N. Mihai Eminescu: „Am văzut manuale școlare mai bătrâne decât părinții mei”

Anamaria e un om curajos care, având conștiința propriei valori, are puterea să spună lucrurilor pe nume. Majoritatea bihorenilor o cunosc de pe scenă. Iar românii nu au uitat-o pe puștoaica finalistă la X Factor.

Am vrut să aflăm de la fata care a găsit calea spre perfecțiune, atât ca artistă cât și ca elevă, care este imaginea unei șefe de promoție despre sistemul de educație din România.

Dacă ai primi o lucrare în care să caracterizezi anii de liceu, ai spune că…

Anamaria Mihăieș: Am impresia că atunci când răspundem unor astfel de întrebări avem uneori tendința să ne formalizăm excesiv, și astfel să pierdem din esența și onestitatea răspunsurilor doar de dragul paradei. Eu, însă, voi fi sinceră. Liceul a fost o experiență completă și colorată: cu părți pozitive, dar și negative, cu zâmbete, dar și cu momente neplăcute; s-au îmbinat pentru mine în acești patru ani albul și negrul, oamenii buni și cei mai puțin buni, clipele fericite cu cele tensionate. Dincolo de toate acestea, liceul a fost pentru mine etapa de inițiere de care avem cu toții nevoie în viață: în acești ani am învățat să iubesc, să mă bucur de orice lucru mărunt, să deosebesc binele de rău, să înțeleg că adevărul și binele câștigă întotdeauna, dar mai ales am învățat că perseverența și atitudinea reprezintă cheia succesului.

Ce crede un șef de promoție că ar trebui schimbat în sistemul de învățământ pentru ca elevii să se simtă mai atrași de școală?

A.M.: În fiecare zi, pe băncile școlii am văzut elevi rătăciți, neînțeleși. Am văzut oameni care nu își iubesc meseria, și implicarea lor în educarea elevului este direct proporțională cu acest lucru. Am simțit constant că sistemul de învățământ nu este adaptat la realele nevoi ale unui elev, care este dincolo de cel care trebuie să învețe, să memoreze niște informații, un spirit ce trebuie ascultat și educat.

Am văzut materii stufoase, deloc practice, am văzut manuale școlare mai bătrâne decât părinții mei, am constatat că într-un secol al vitezei și tehnologizării noi am rămas la aceleași vechi metode de a preda, la aceeași tablă și aceeași cretă, la aceleași foaie și pix, la aceleași extemporale. Am văzut proasta organizare a examenelor, și zeci de alte „implementări” care impiedică firescul.

Un exemplu concret: la momentul în care eu răspund acestor întrebări, fiind în clasa a XII-a și așteptând bacul în câteva săptămâni, conform impunerilor Ministerului, încă aștept desfășurarea procedurilor pentru aprobare de materiale auxiliare, culegeri din care să pot lucra. Absurd. Da, trebuie să se schimbe ceva, din temelie, aș spune eu.

Anita, ai un model printre profesorii tăi de la „Eminescu”?

A.M.: Dincolo de toate aceste aspecte negative, ceea ce mi-a dat speranță și încredere a fost faptul că am întâlnit și pedagogi adevărați. Cea mai bună parte a anilor petrecuți în liceu o pot sintetiza în două cuvinte, în numele și prenumele profesoarei mele de Limba și literatura română: Laura Ardelean.

Prin toată implicarea și dragostea cu care muncește pentru elevi, prin modul în care predă și ne oferă materialele pe care trebuie să le învățăm, prin obiectivitatea care o caracterizează când vine vorba de evaluarea elevului, prin toate eforturile depuse pentru a-și practica cât mai bine meseria, ea a reprezentat pentru mine adevărata imagine a unui profesor.

Știu că par cuvinte mari, dar doamna profesoară mi-a schimbat viața, deoarece întotdeauna a depășit rolul de a ne învăța, a fost cea care dacă într-o zi te vedea trist, era dornică să te asculte și să te ajute. Mi-a insuflat dragostea pentru adevăratele valori. Îi voi fi recunoscătoare toată viața.

Care este programul zilnic al unei șefe de promoție care face performanță și în afara școlii?

A.M.: Programul meu a fost și este întotdeauna unul încărcat. Printre orele la studio, repetiții, evenimente, ședințe foto și altele am reușit întotdeauna să nu renunț la ideea de a face și performanță școlară. Este posibil. Cheia, din punctul meu de vedere, sunt cele 5-6 ore pe care le petreci la școală. Trebuie să fii acolo în totalitate. Eu am învățat mai mereu la școală, acesta este secretul.

Care este traiectoria șefei de promoție din 2018 de la C.N. „Mihai Eminescu”?

A.M.: Întotdeauna am avut impresia despre mine că am un suflet de artist. Așa că, pe lângă dragostea mea pentru muzică, iubesc literatura. De aceea vreau sa urmez cursurile Facultății de Litere.

Succes în tot ce alegi să faci!