Anchete pentru stabilirea cauzelor incendiului de la Palatul Episcopal. Pe fir au intrat și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Prefectura Bihor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Crișana” și Inspectoratul Județean pentru Poliție Bihor au organizat, duminică după amiază, o conferință de presă comună pentru a face precizări în legătură cu modul în care s-a acționat, sâmbătă seara, la stingerea flăcărilor care au cuprins Palatul Episcopal din Oradea.

,,Este bine ca cetățenii să fie informați corect cu privire la evenimentul neplăcut care s-a petrecut aseară în municipiul nostru – respectivincendiul la Palatul Episcopal. Au apărut unele informații, unele complet neadevărate, altele total rupte de realitate și vrem să informăm despre ce s-a întâmplat, modul în care s-a acționat’’, a început prefectul Ioan Mihaiu conferința de presă.

Incendiu violent

Potrivit prim-adjunctului Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Bihor, Alexandru Csilik, apelul la pompieri a fost dat la ora 21:49. Acesta a precizat că pompierii s-au deplasat la locul incindentului la două minute de la preluarea apelului.

,,Sesizarea a fost primită la ora 21.49, moment în care au fost alertate primele echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Oradea, care au ajuns la locul incendiului după două minute, mai exact la ora 21.51.

La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta violent la acoperișul Palatului și la o parte a etajului I. În prima fază, au plecat către locul incendiului două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autoscară de lucru la înălțime. După sosirea la locul intervenției, șeful de tură a ordonat primului echipaj să realizeze un dispozitiv format din două țevi de refulare a apei în interiorul Palatului, la etajul I.

Echipajul a avut misiunea de recunoaștere, de verificare a posibilității existenței unor victime în Palat, respectiv de stingerea incendiului. Primul dispozitiv, cel din interior, s-a realizat în aproximativ 5 minute de la sosirea echipei de intervenție. Concomitent, s-a realizat calarea autoscării, care a durat puțin mai mult, după care s-a început refularea apei, la înălțime, direct pe acoperișul Palatului. Șeful de tură, văzânt amploarea incendiului, a solicitat forțe și mijloace în sprijin, Astfel, au fost suplimentate forțele de la locul intervenției cu încă o autospecială de lucru cu apă și spumă, din cadrul Detașamentului 1, respectiv o alta din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Oradea.

La ora 22.15, am ajuns la locul intervenției. Văzând amploarea incendiului am solicitat sprijin la locul incendiului, a tuturor forțelor și mijloacelor disponibile la nivelul municipiului, am cerut în sprijin două autospeciale din cadrul Gărzii 1 de Intervenție 1 Mai și încă una de la Stația de Pompieri Săcuieni. A fost activată grupa operativă a ISU, iar în total, la locul evenimentului a fost mobilizat un efectiv de 114 subofițeri, pompieri și șase ofițeri care au acționat cu 10 autospeciale de lucru cu apă și spumă și două autoscări”, a explicat Csilik.

Sprijin

Acestea au intervenit atât din interiorul Palatului, cât și din exterior.

Csilik a spus că asolicitat ajutor și din partea Poliției și Jandarmeriei, pentru a elibera Piața Unirii de populație. În acest fel, s-au gândit ei să-i protejeze pe cetățeni de eventualele pericole.

,,De asemenea, persoanele care domiciliau în apropiere s-au autoevacuat. Din fericire, nu au existat victime – nici în rândul populației, nici în rândul pompierilor. Incendiul a fost lichidat duminică, la ora 00.35 de minute, împiedicându-se propagarea acestuia la parterul clădirii, respective la clădirile învecinate’’, a mai adăugat Csilik.

Flăcări la cablaj

Înainte de aceasta, la ora 20.46, un tânăr a sunat la 112 ca să anunțe că sunt flăcări la cablajul de lângă un stâlp de iluminat din apropierea Palatului. Problema a fost pasată companiei Electrica, iar, potrivit prefectului Ioan Mihaiu, la 30-40 de minute distanță, angajații de la Electrica s-ar fi dus să remedieze avaria. Mihaiu spune că oamenii de la Electrica nu ar fi descoperit probleme la stâlpul electric.

Cu toate acestea, la o oră distanță s-a dezlănțuit iadul. 114 pompieri au intervenit la fața locului, cu 12 autoutilitare. Ei s-au confruntat cu probleme de presiune la cei cinci hidranți pe care i-au folosit.

„A existat o colaborare foarte bună între noi, Prefectură, Primărie, Compania de Apă, Distrigaz, Poliție și Jandarmerie. Am cerut viceprimarului Mircea Mălan să sune la Compania de Apă pentru a mări presiunea în hidranți, iar celor de la Distrigaz să oprească alimentarea cu gaz a imobilelor din zonă. De asemenea, a fost întreruptă electricitatea pentru a nu exista alte pericole. Și circulația tramvaielor în zonă a fost oprită, pentru că până s-a remediat presiunea apei în hidranți, pompierii au luat apă din Criș”, a explicat Csilik.

Flăcările au mistuit acoperișul Palatului și etajul I și riscau să se extindă la clădirile învecinate.

Nimeni nu a fost rănit, iar pompierii au rămas și duminică să supravegheze locul pentru a evita orice risc. De asemenea, circulația pe strada Episcop Mihai Pavel a fost restricționată.

În plus, s-a asigurat un perimetru în jurul Palatului, pentru a se evita orice pericol care ar putea pune în pericol trecătorii. Cetățenii sunt rugați să ocolească clădirea.

Două comisii de cercetare

Duminică, la nivelul ISU Crișana Bihor s-a instituit o comisie de cercetare care va stabili cauzele incendiului. Csilik a anunțat că ancheta va fi una de durată. În paralel cu această anchetă, comisarul-șef Alin Haniș, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Bihor, a anunțat că instituția pe care o conduce s-a autosesizat și, împreună procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au deschis un dosar penal sub săvârșirea intracțiunii de distrugere.

Anchetatorii anunță că au luat mai multe ipoteze în calcul și promit că toate acestea vor fi analizate.

