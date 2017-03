Andreea Castrase şi-a prezentat universul creativ la London Fashion Week

Unul dintre reprezentanţii României are origini în Oradea: Andreea Castrase.

S-a tras cortina peste London Fashion Week, un eveniment la care ai avut privilegiul să participi. Ai făcut parte din proiectul românesc Standpoint care a răspuns provocării lansate designerilor de modă de a transforma într-un limbaj universal propria cultura. Cei mai creativi tineri designeri şi cei mai importanţi aomeni din industria modei au fost acolo…

Andreea Castrase: Evenimentul International Fashion Showcase face parte din programul oficial London Fashion Week, având ca scop promovarea noilor designeri din întreaga lume. Expoziţia Local/Global pune accentual pe background-ul cultural al designerilor, cât şi pe limbajul universal al modei, explorând aceste influenţe. Scopul evenimentului International Fashion Showcase a fost să distingă procesul prin care designerii de modă pot transforma într-un limbaj universal propria cultură.

Aşa a luat naştere Standpoint, proiectul românesc care a arătat cum limbajul modei este influenţat de trecut, de specificul cultural local, dar şi de universul creativ al fiecărui designer în parte.

Fiind un eveniment cu o vizibilitate foarte mare, de aproximativ 10.000 de vizitatori la fiecare ediţie, IFS e practic o platforma de promovare a tinerilor designeri, oferindu-le acestora prilejul de a interacţiona cu presa de specialitate, cu buyerii, ajutându-i până la urmă să înţeleagă ce presupune în mod real construirea unui brand.

Care a fost conceptul standului României la acest eveniment?

A.C.: Propunerea de a participa a venit din partea Romanian Design Week, în colaborare cu Institutul Cultural Român de la Londra, fiind selectaţi tinerii designeri cei mai promiţători din România. De asemenea, un alt criteriu de selecţie a fost şi compatibilitatea cu tema expoziţiei, dar şi conceptul propus de cei de la Romanian Design Week. Instalaţia a fost gândită în aşa fel încât să reflecte şi să pună accentul pe universul creativ al fiecărui designer şi să scoată în evidenţă unicitatea abordării fiecăruia. De asemenea s-a dorit să se scoată în evidenţă şi modul în care globalizarea şi tehnologia influenţează moda ca limbaj universal.

Câtă vizibilitate îţi oferă o astfel de participare? Care sunt plusurile pe care tu ca designer simţi că le-ai căpătat după London Fashion Week.

A.C.: Această expoziţie poate fi considerată o oportunitate unică de a avea vizibilitate într-unul dintre cele mai importante contexte/evenimente ale modei internaţionale şi de a stabili contacte cu profesioniştii din domeniu, acest lucru fiind mult mai dificil pe cont propriu.

În cadrul expoziţiei de la Somerset House am avut oportunitatea de a prezenta pentru prima oară lucrări personale într-un context internaţional şi am avut ocazia de a intra în contact cu buyeri, presă şi alţi profesionisti din domeniul modei, stabilind legături care mă vor ajuta cu siguranţă pe parcursul carierei.

Ce simte un tânăr designer când i se oferă şansa de a fi în elita breslei sale?

A.C.: A fost o mândrie să reprezint România în cadrul unui astfel de eveniment şi este foarte încurajator feedback-ul pozitiv primit din partea unor personalităţi pe care le admir.

Prin intermediul acestui eveniment si al programului International Designers Support Programme am participat la seminarii cu subiecte foarte interesante in cadrul London College of Fashion; au fost abordate teme referitoare la sustenabilitate, branding, promovare, PR, oportunităţi de dezvoltare, dar si povesti de succes ale unor designeri si provocarile pe care le-au avut la inceput, toate acestea reusind sa ne ofere o imagine reala, de ansamblu, a industriei.De asemenea am avut parte si de un tur al showroom-urilor din cadrul London Fashion Week, unde am putut sa observ cum se desfasoara activitatile de vanzare si promovare ale colecţiilor prezentate.

Îţi mulţumesc pentru timpul acordat!

