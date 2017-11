Angajatele de la grădiniţe şi şcoli, informate ca să nu se îmbolnăvească

În această lună, reprezentantele sexului frumos care lucrează în unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar vor fi informate despre importanţa screeningului pentru depistarea în fază incipientă a două tipuri de cancer vindecabil: mamar şi uterin.

Medici oncologi şi obstetricieni de la Spitalul Pelican fac un tur de educare-informare la grădiniţe şi şcoli, informând cadrele didactice şi nedidactice despre faptul că aceste maladii se dezvoltă mai încet şi au rata mare de vindecare dacă sunt descoperite în stadiu de debut.

Luni şi marţi, dr. Suciu Lazăr Viorel (medic specialist în obstetrica si ginecologie), dr. Vidra Adrian Radu (medic specialist oncolog) și dr. Anton Remus (medic specialist în obstetrică și ginecologie), de la Spitalul Pelican Oradea, s-au întâlnit cu angajate de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” şi de la Grădiniţa nr. 53 din Oradea.

Ambele întâlniri au fost interactive, astfel încât fiecare angajată a avut posibilitatea să afle cât mai multe despre modalităţile de evitare sau de depistare a acestor boli. S-au oferit şi vouchere cu reduceri pentru servicii medicale angajatelor din grădinițe și școli, dar şi oportunitatea de a beneficia de consultaţii oncologice și ginecologice gratuite şi cu reducere la jumătate de preţ pentru investigația de mamografie și ecografie, la care se adaugă efectuarea gratuită a testului Babeş-Papanicolau, prin Programul Național de Screening, din care face parte și Spitalul Pelican Oradea.

„Dorim ca prin întâlnirile cu medicii noştri obstetricieni şi oncologi, doamnele și domnișoarele angajate în învăţământul preşcolar şi şcolar să dobândească suficiente informații utile încât să conștientizeze importanța prevenirii acestor două afecțiuni, să-și facă screening de sân și col uterin din timp, ca să evite îmbolnăvirile și să aibă o viață sănătoasă”, au transmis reprezentanţii spitalului.

A. CANCERUL DE COL UTERIN

cancerul de col continuă să fie pe locul I între cancerele genitale și a doua cauză de deces prin cancer la femeie, după cancerul mamar

cancerul de col ucide 5 femei în fiecare zi, iar în toată Europa 40

se situează pe primul loc pe continent în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin

factori de risc: debutul precoce al vieții sexuale, parteneri multipli, multiparitate, status socio-economic redus, BTS, fumatul, stări imunodepresive, virusul herpes simplex 2 și virusul Epstein Bar

HPV (16, 18) este considerat cel mai important factor de risc

infecția cu HPV este evenimentul inițial în apariția displaziei de col și inițierea carcinogenezei

HPV a fost detectat la peste 90% din cancerele invazive și leziuni precursoare

tipurile 6 şi 11 stau la originea a peste 90% dintre cazurile de papiloame genitale

afectează atât femei cât și bărbați

orice persoană care întreţine activităţi sexuale de orice tip, care implică contacte la nivel genital, cu o persoană infectată, poate lua virusul papilloma uman – penetrarea nu este o condiţie necesară.

Medicii recomandă:

– efectuarea examenului citologic de la vârsta de 18 ani până la 65 ani.

– după 3 examinări citologice consecutive anuale normale, examinările citologice se recomandă a fi efectuate la interval de 2-3 ani.

– după vârsta de 65 ani, dacă mai multe examinări consecutive sunt normale, screening-ul poate fi întrerupt.

– până acum, peste 21 de țări din WHO European Region au introdus vaccinul anti-HPV. Dintre acestea, 7 (Danemarca, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania, Elveția și UK) au atins rate de acoperire de 80%.

CANCERUL MAMAR

1. Depistat în stadiul I, rata de supraviețuire este de 90-95%; în stadiul doi, rata de vindecare e între 75-85%; în stadiul trei, rata de supraviețuire scade la 35-45%, iar în stadiul IV la 15-20%.

Ȋn lume, la fiecare 3 minute o femeie află că are cancer la sȃn.

500.000 de femei mor anual ȋn lume datorită cancerului mamar.

1 din 8 femei va dezvolta cancer mamar.

Reprezintă prima cauză de mortalitate prin cancer la femei în România (17% din totalul deceselor prin cancer).

Ȋn Romȃnia, peste 80% dintre pacientele cu cancer mamar sunt în stadii avansate sau metastatice la prezentarea la medic.

În 2014, în România au fost 8.981 cazuri noi (primul loc între cancerele apărute la femei).

Depistat în stadiul I, rata de supraviețuire este de 90-95%; în stadiul doi, rata de vindecare e între 75-85%; în stadiul trei, rata de supraviețuire scade la 35-45%, iar în stadiul IV la 15-20%.

Depistarea cancerului de sân se poate face prin autopalpare, mamografie, ecografie mamară.

Se recomanda mamografie anual, de la vârsta de 40 de ani.

Ecografia mamară reprezintă examinarea sânilor cu ajutorul ultrasunetelor, folosită pentru detectarea și diagnosticul afecțiunilor sânului.

– este prima metodă utilizată în investigarea pacientelor cu vârsta sub 40 de ani, a femeilor gravide sau care alăptează. Este preferată, de asemenea, pentru investigarea inflamațiilor / infecțiilor mamare acute (mastite, abcese mamare) și a traumatismelor mamare.

– ecografia mamară nu iradiază, este nedureroasă și poate fi efectuată oricând, indiferent de perioada ciclului menstrual. Rezultatul ecografiei mamare este eliberat pe loc.

– ecografia mamară poate fi unilaterală (la un singur sân), atunci când este un control la interval scurt a unei modificări unilaterale deja cunoscute, sau când pacienta are un sân extirpat.

Mamografie și ecografie se recomandă în cazul sânului dens, sân dens heterogen fără mamografie anterioară, mamografie pozitivă etc.