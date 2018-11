Anita Mihăieș, printre personalitățile modei și ale scenei

Anita Mihăieș este studentă, începând din acest an, la Facultatea de Litere, la Universitatea din București. Acolo unde nu a intrat oricum, ci din poziția de șefă de promoție la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, tânăra orădeancă fiind și beneficiară a unei burse de excelență.

Chiar dacă e o studentă sârguincioasă, Anita nu renunță la muzică, recent fiind prezentă alături de Bogdan Vlădău în emisiunea prezentată de Teo Trandafir, Teo Show. Anita Mihăieș este cunoscută publicului din România după ce a ajuns în fazele superioare al concursului de talente „X Factor”.

Recent, frumoasa orădeancă a fost invitată, alături de cele mai stilate personalități ale modei și vieții artistice românești, la unul dintre cele mai mari evenimente ale anului: ELLE Style Awards, unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene. Elle Style Awards 2018 a reunit cele mai importante personalități din show-biz, care au fost premiate pentru realizări deosebite în design, modelling, muzică, hair styling, la categoriile best male artist, best model, best make-up artist, best pop artist, best personal style.

Ca în fiecare an, gala Elle Style Awards a strâns sub același acoperiș celebrități, modele, designeri, fotografi, cititori, prieteni ai revistei „Elle”, care s-au bucurat de cea mai stylish spirited petrecere din 2018.

Fiind un eveniment dedicat stilului și modei, vedetele s-au întrecut în ținute sexy și stylish, încercând să respecte dress code-ul serii – „Glitter / Noir / Extravaganza”. Anita a avut o ținută apreciată, orădeanca ținând seama de dresscode.