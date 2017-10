Anna Marossy, comemorată în rezervaţia Peţa

Aici în urmă cu un an custozii ariei, asociaţia Aqua Crisius au amplasat în semn de omagiu o floare de lotus termal, sculptat în marmură, alături de care a fost așezată și o placă comemorativă.

La ceremonie au luat parte atât reprezentanți ai Aqua Crisius, prieteni, primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza, şeful Gărzii de Mediu Bihor, Mihai Togor dar şi colegi şi colaboratori de-ai doamnei Marossy.

„Lacul arată mai trist, la fel ca şi anul trecut. Din fericire, am reușit să găsim aici exemplare dintr-o specie de pești protejați şi anume zvârlugă. De asemenea, pe pârâul Hidișel, am găsit crescând nuferi termali. În plus, în bazinul 3 din Felix, am reușit să conservăm nufărul termal. Acolo am amplasat și niște panouri informative, inclusiv despre doamna Anna Marossy”, a precizat Andrei Togor, reprezentantul APS Aqua Crisius.