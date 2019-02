Adună-ți gașca si haideți să vă distrați! All you can drink – cocktail-uri, bere și shot-uri la doar 69 lei/persoană! Snacks-urile sunt din partea noastră, iar atmosfera va fi asigurată de DJ Alex Ardelean!

Rezervări la nr de telefon 0741746656.

Vă așteptăm la o seară de … (ne)uitat. Mai multe detalii: https://www.facebook.com/PelliniEvolution/

Advertorial! Hb: 171823