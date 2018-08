Anunţ de presă

Titlul proiectului: „Dezvoltarea activităţii S.C. Idealpack S.R.L. prin achiziţia de echipamente pentru producţie ambalaje de carton”

Numele beneficiarului: S.C. Idealpack S.R.L.

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest

Valoarea totală a proiectului este de 1.088.784,55 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 726.948,80 lei.

SC Idealpack SRL vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente (masina de produs cutii de carton ondulat- 1 buc, masina de ambalat paleti – 1 buc, masina semiautomata de lipit cutii intr-un punct- 1 buc, masina semiautomata de lipit cutii in 1-4 puncte- 1 buc, masina de taiat carton plana – 1 buc, masina de rituit – 1 buc, soft de generare cutii – 1 buc, calculator desktop – 1 buc) in cadrul proiectului „Dezvoltarea activităţii S.C. Idealpack S.R.L. prin achiziţia de echipamente pentru producţie ambalaje de carton”, proiect finanţat prin POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Achizitor: S.C. Idealpack S.R.L.

Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente

Locul de livrare: Oradea, Str. Matei Corvin nr. 404, km 3, judetul Bihor.

Tip contract: furnizare

Durata contractului: 3 luni de la data semnarii contractului

Valoarea estimata a achizitiei este de 858.059 lei fără TVA compusa din valoare estimata echipamente productie cutii carton: 818.970 lei, valoare estimata desktop: 7469 lei, valoare estimata soft de generare cutii: 31.620 lei

Documentatia pentru ofertare se va putea ridica de la adresa: Oradea, Bulevardul Dacia nr 104, parter, bl AM 4, judetul Bihor, sau solicita prin e-mail: proiect.idealpack@yahoo.com, tel. 0722 237604

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 31.08.2018, ora 13:00

Locul de depunere a ofertelor: Oradea, Bulevardul Dacia nr 104, parter, bl AM 4, judetul Bihor.

