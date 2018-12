Anunț de presă

S.C. CENTRUL VASCULAR VENUS S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Piața 1 Decembrie, nr. 25, bloc B25, scara C, ap 32, județul Bihor, CUI 17814402, J5/1614/2005, implementează proiectului cu titlul: „Extindere și etajare clădire cu destinația anexă tehnico-medicală, amenajări exterioare și rețele exterioare”, cod SMIS 2014+:114080, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3222 / 02.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 10.583.277,79 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.187.021,83 lei, din care 3.810.297,40 lei din FEDR, 672.405,42 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la Centrul Vascular Venus, Regiunea Nord – Vest judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Calea Clujului nr. 6, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului “EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE CU DESTINATIA ANEXA TEHNICO-MEDICALA, AMENAJARI EXTERIOARE SI RETELE EXTERIOARE” este acela de a extinde si diversifica activitatea medicala a Centrului Vascular Venus intr-o perioada de maxim 24 luni. Centrul Vascular Venus SRL urmareste atat extinderea cat si diversificarea serviciilor oferite in prezent, prin suprainaltarea cladiri in care isi desfasora activitatea si dotarea cu infrastructura tehnica necesara acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

* Dezvoltarea bazei materiale a societatii in maxim 24 luni de la semnarea contractului de finantare. Presupune atat extinderea cladirii in care societatea isi desfasoara activitatea cat si extinderea si diversificarea gamei de servicii pe care aceasta le ofera clientilor sai.

* Inovarea tehnologica a bazei materiale a societatii care sa permita diversificarea gamei de servicii, prin achiziționarea de echipamente care sa permită servicii complexe: angiograf (1 buc), tomograf (1 buc), instalatie radiologie (1 buc), mamograf analog (1 buc), sistem All In One (9 buc), sistem Tower (1 buc), pat electric (10 buc), pat electric salon (10 buc), lampa chirurgicala (1 buc), masa chirurgicala (1 buc), aparat anestezie (1 buc), monitor functii vitale (1 buc), defibrilator (1 buc), electrocardiograf (1 buc), server (1 buc), pachet aplicatii orientare+manager (1 buc), pachet software analiza imagini (1 buc), digitalizare instalatie mamografie (1 buc).

* Cresterea numarului de locuri de munca cu 18 persoane.

* Data de începere a proiectului: 01.09.2016

Data de finalizare a proiectului: 31.08.2020

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0740494365, e-mail dorojar@yahoo.com , persoana de contact Cătălin-Dorin Dorobanțu, Administrator.

