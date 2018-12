Anunț de presă

S.C. PRIMUS TECHNOLOGIES S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, str. Onestilor, nr. 3, bloc A4, ap. 3, județul Bihor, CUI 26128713, J5/1302/2009, a derulat incepand cu 15.05.2018 proiectul cu titlul: „Dezvoltarea firmei PRIMUS TECHNOLOGIES S.R.L.”, cod SMIS 105592, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2111 / 15.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Conform contractului de finantare valoarea totală a proiectului este de 1.135.045,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 761.808,00 lei, din care 647.536,80 lei din FEDR și 114.271,20 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, str. Onestilor, nr. 3, bloc A4, ap. 3, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul prestari de servicii IT, mai precis, in domeniul de activitate reprezentat de: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Diversificarea activitatii firmei prin introducerea in portofoliu a unui serviciu inovativ de prelucrare a datelor si elaborare de rapoarte specializate

2. Cresterea numarului mediu de angajati ai firmei prin crearea a 5 locuri noi de munca, din care 1 persoana din categorii defavorizate, conform Ghidului Solicitantului POR 2.1.

Rezultatele proiectului sunt 1 serviciu inovativ de prelucrare a datelor si elaborare de rapoarte specializate obtinut prin:

•1 sistem de rutare avansata si optimizare procese logistica (SRAOPL) achizitionat si functional

•8 echipamente IT performante achizitionate si puse in functiune

•3 elemente de eficienta energetica achizitionate si puse in functiune

•5 persoane noi angajate

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii consta in cresterea numarului mediu de salariati cu 5 locuri de munca, din care 1 persoana din categorii defavorizate.

Data de începere a proiectului: 15.05.2018

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul firmei sau la tel. 0744 632883, e-mail dan.noje@primus-tech.ro, persoana de contact Noje Dan Catalin.

Advertorial! Hb: 153739