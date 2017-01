Apa din Ştrandul Ioşia nu este potabilă

Orădenii care erau obişnuiţi să bea apă de la robinetul de lângă Ştrandul Ioşia trebuie să-şi găsească altă sursă. La intrarea în ştrand, cât şi lângă robinet, la sfârşitul anului trecut a apărut un afiş prin care lumea era informată că se opreşte apa. „Vă înştiinţăm, ca urmare a analizelor de laborator efectuate de DSP Bihor – Oradea privind apa rece din forajele de adâncime din incinta Ştrandului Ioşia nu corespund pentru calitatea de «apă potabilă», fapt pentru care se opreşte distribuţia către populaţie”, este scris pe afişul semnat Administraţia ştrandului.

Cârcotaşii nu au întâziat să avanseze diferite supoziţii vizavi de oprirea apei la robinetul de lângă Ştrandul Ioşia. Unii au crezut că este o răzbunare a primarului pentru că PNL a pierdut alegerile în judeţ. Alţii au fost de părere că directorul Administraţiei Domeniului Public, Liviu Andrica, a dispus oprirea apei pentru a face profit mai mare. Adevărul este însă cu totul altul.

Parametri depăşiţi

Eugen Onciu, administratorul ştrandului, ne-a informat că afişul a fost pus în urma rezultatelor analizelor efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP). „De un an de zile facem astfel de analize. Până în septembrie, parametrii au ieşit bine. În septembrie nu. Am mai cerut un set de analize şi în noiembrie au ieşit tot depăşiţi. Atunci am hotărât să închidem robinetul”, a declarat Eugen Onciu. Apa a fost oprită cu câteva zile înainte de închiderea ştrandului, în luna decembrie.

Am cerut părerea şi celor care au prelevat proble şi au făcut analizele, iar aceştia ne-au confirmat că apa nu este bună de băut. „Dat fiind faptul că parametrii nu au ieşit corespunzători, am recomandat ca apa să nu fie folosită pentru băut, nefiind potabilă. Se poate folosi însă pentru spălat sau pentru alte activităţi. Noi avem obligaţia să facem analize corecte şi să informăm operatorul economic”, a precizat dr. Dorel Ţârţ, purtătorul de cuvânt al DSP Bihor.

Analizele efectuate de către DSP Bihor s-au făcut în baza unui contract încheiat cu ADP Oradea. În urma analizelor a rezultat că apa din bazine este bună pentru îmbăiere.

Potabilitatea apei din Ştrandul Ioşia ar putea crea probleme şi după deschiderea ştrandului. În incintă funcţionează mai multe robinete legate la forajele din ştrand din care lumea bea apă. Dacă, parametri vor fi necorespunzători în continuare, ADP va trebui să ia măsuri. „Deja ne-am gândit să legăm aceste surse de apă la reţeaua oraşului. Am mai făcut-o şi în trecut, când am ajutat cu apă rece la bazine”, a explicat administratorul ştrandului.

Una peste alta, cei obişnuiţi cu apa de la Ştrandul Ioşia vor trebui să-şi caute altă sursă de apă potabilă. Pe de altă parte, informăm pe această cale că ştrandul se va deschide în data de 10 ianuarie. În perioada în care a fost închis au fost făcute reparaţii de întreţinere.