Apel: „Stârpiți ambrozia, nu o cultivați!”

Într-un comunicat emis marți, 7 august, deputatul PNL, Florica Cherecheș, atacă lentoarea cu care ministerele de resort aplică Legea de stârpire a ambroziei, promulgată încă din luna martie a acestui an. Dat fiind că ambrozia urmează înflorească în perioada imediat următoare, primele măsuri ale legii vor fi luate prea târziu pentru sezonul din acest an. Normele de aplicare a legii, elaborate de Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății, amână aplicarea ei pentru 2019. „Chiar și debutul campaniei de informare este amânat pentru noiembrie 2018, moment când ambrozia nu mai deranjează pe nimeni, dispunându-se, în acest an, doar identificarea zonelor afectate, ceea ce nu va fi greu pentru că ambrozia este peste tot. Însă identificarea fără măsuri de stârpire, nu rezolvă nimic!”, precizează Florica Cherecheș.

Amenzi mari!

„Având în vedere că ambrozia stă să înflorească, urmează o perioadă critică care va dura 8-10 săptămâni, când planta, extrem de alergenă, va îmbâcsi pur și simplu aerul cu polenul său, știut fiind că o plantă matură răspândește între 2-8 miliarde de grăuncioare de polen. Acest lucru face ca cetățenii cu sensibilitate alergică ridicată să trăiască un adevărat calvar, simptomele specifice fiind strănut frecvent, mâncărime a nasului și ochilor, secreții nazale abundente, ochi roșii, senzații de sufocare, dar și manifestări de astm sau dificultăți în respirație și tuse. Mulți vor fi din nou obligați să stea mai mult în casă iar alții, nevoiți să apeleze chiar la concediu medical.

Sunt indignată că această problemă nu este luată în serios și fac apel, pe această cale, către primării, consilii județene și prefecturi, dar și către cetățenii care dețin terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole din întreaga țară, să curețe cât mai urgent terenurile pe care crește ambrozia, înainte de înflorire”, mai transmite Florica Cherecheș.

Cei care nu vor stârpi ambrozia de pe terenurile proprii sunt pasibili de amenzi usturătoare. Legea prevede că proprietarii sau deţinătorii de terenuri au obligația să-și întrețină terenurile prin cosire, smulgere, erbicidare şi alte lucrări specifice în scopul distrugerii buruienii şi prevenirii răspândirii acesteia.

Cei care nu îndeplinesc această obligație vor primi un avertisment scris care va conține un termen de conformare, care dacă nu e respectat, va fi urmat de sancțiune. Amenzile sunt de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice.