Apele se retrag, pagubele rămân

La stația hidrometrică Sărsig nivelul vaii Fânețelor începea să scadă. Angajaţii ABA Crișuri au monitorizat digurile, au efectuat măsurători și au transmis cotele în dispecerat pe tot parcursul nopții. Vineri, la ora 23, apele erau în retragere iar cota era cu 16 cm sub cota aferentă codului roșu. Pe parcursul nopții, angajații ABA Crişuri au asigurat scurgerea apelor astfel încât sâmbătă, 8 iunie, la ora 6, nivelul vaii Fânețelor era cu 11 cm sub cota de atenție, aferentă codului galben. În prezent se înregistrează o depășire a cotei de atenţie cu 54 cm pe râul Barcău la stația hidrometrică Sălard. “Situație este sub control însă, echipele de intervenție din cadrul ABA Crișuri rămân în alertă până la normalizarea cotelor și a debitelor”, spun reprezentanţii ABA Crişuri.

Debite marite

Debitele se menţin la fel de ridicate pe râurile Crişul Negru, Crişul Alb, Crişul Repede şi Barcau, iar volumul de apa din acumulările permanente a crescut în ultimele 48 de ore cu 4 mil mc.

“Reamintim populației că în perioadele cu ape mari se recomandă evitarea plimbărilor sau a oricăror activități recreative de lungă durată pe malul apelor sau în vecinătatea acestora”, recomandă specialiştii ABA.

Zeci de hectare de culturi agricole au fost calamitate. Pentru ca şi judeţul Bihor să fie inclus în zonele calamitate de inundaţii, şi implicit ca agricultorii să beneficieze de despăgubiri, este necesar ca fiecare fermieri să mergă la primăria de care aparţine pentru a declara culturile calamitate.