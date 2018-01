Apicultorii bihoreni aşteptaţi la simpozion

Manifestarea, organizată de Asociaţia Apibioproduct Oradea, ACA Oradea Bihor, Sindicatul SAR Bihor Oradea va avea loc în data de 13 ianuarie în sala festivă a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea cu începere de la ora 10.

„Prin această invitaţativă Asociaţia Apibioproduct îşi exprimă poziţia de toleranţă şi adoptă o formă de comuniune de interese favorabilă apicultorilor din toate formele asociative pentru a fi unanim susţinute în faţa organelor de decizie la nivel naţional”, ne-a spus Nicolae Botoş, reprezentantul Asociaţiei Apibioproduct.

Moderatorul întâlnirii va fi prof. Almaşi Gheorghe. Printre subiectele dezbătute se numără metode de diagnosticare şi tratamente pentru Nosemoze, concluzii asupra anului apicol 2017- analiză şi observaţii privind starea de iernare dar şi recomandări pentru intervenţii necesare.

Vor fi dezbătute şi alte subiecte precum ghid de bune practici la recoltarea produselor apicole, tratamente în stupină, necesitatea şi modalităţile de folosire a trusei de prim ajutor a apicultorului în stupină şi apicultura ecologică.

Nici partea practică nu va fi uitată. În acest sens va avea loc o demonstraţie de funcţionare a aparatului Sublimox.

În sprijinul apicultorilor

Asociaţia Apibioproduct, care are circa 400 de membrii, apicultori din Bihor se procupă constant de promovarea produselor apicole în rândul consumatorilor. În acest sens an de an organizează o acţiune intitulată Micul dejun cu miere.

Organizată la nivel naţional de Federaţia Romapis, iar în judeţul Bihor de Asociaţia Apibioproduct Oradea, are ca şi scop informarea copiilor asupra importanţei consumului de miere şi a produselor apicole, precum şi asupra importanţei albinelor pentru natură şi agricultură.

Anul trecut ascţiunea a constat în distribuirea în mod gratuit în diferite şcoli a 1.470 caserole de miere precum şi material informative.

„Au participat voluntar 10 membri ai asociaţiei, costul fiind suportat în proporţie de 50% din bugetul Asociaţiei, iar restul de către membrii participanţi la acţiune”, a precizat Nicolae Botoş.

Asociaţia organizează de asemenea cursuri de pregătire profesională. Doar în cursul anului trecut 94 de bihoreni au urmat cursurile de formare profesională în domeniul apicol. Aceştia au obţinut astfel diplome recumoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei în meseria de apicultor.

În funcţie de solicitări astfel de cursuri vor fi organizate şi pe parcursul acestui an. Cursul constă în 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică. Practica se efectuează la sediul asociaţiei unde există o bază materială în acest sens.

Identificare a stupilor în colaborare cu OARZ Bihor pentru obţinerea Noului cod de identificare a stupinei, sprijin acordat apicultorilor pentru întocmirea dosarelor în vederea accesarii sprijinului PNA dar şi a proiectelor cu finanţare UE sunt alte activităţi desfăşurate de Apibioproduct Oradea.

La iniţiativa comună a Asociaţiei Apibioproduct în colaborare cu ACA Oradea, prin preşedinte Gheorghe Horje la Primaria Comunei Sânmartin, s-a reuşit obţinerea promisiunii că tratamentele de dezinsecţie să nu se mai facă în perioada înfloririi teiului, atunci când albinele sunt deplasate la cules în zona respectivă.

O mare nemulţumire a apicultorilor rămâne folosirea neonicotinoidelor pentru tratarea seminţelor, lucru care a dus la mortalitate ridicată în rândul albinelor.