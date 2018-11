„Apolodor, pinguinul călător” se întoarce

După treisprezece ani, spectacolul „Apolodor, pinguinul călător” de Gellu Naum se întoarce pe scena Arcadia, fiind cea de-a doua premieră a stagiunii 2018/2019. Este vorba de o reeditare a spectacolului realizat de regretatul actor Ion Mâinea, acum sub coordonarea artistică a regizorului Sebastian Lupu.

Pinguinul Apolodor şi-a început aventurile, prima dată, pe scena Teatrului „Regina Maria”, avându-i în distribuție pe actorii Corina Cernea și Igor Lungu. În 2005, maestrul Ion Mâinea a decis să transfere spectacolul în programul Teatrului Arcadia, refăcând distribuția cu Zentania Lupșe, Igor Lungu și Rin Tripa. Apolodor este un pinguin tenor în corul unui circ, în Calea Moşilor. I se face foarte dor de familie şi de ceilalţi pinguini cu care trăia la Polul Nord, şi decide să pornească la drum pentru a-i găsi. Călătoria lui Apolodor va fi plină de peripeţii, dar va fi ajutat de tot felul de personaje care îi vor fi de folos în lunga sa călătorie.

Pentru toate vârstele

Spectacolul se adresează copiilor cu vârste mai mari de cinci ani, dar şi părinţilor. „Îmi doresc ca în momentul în care facem un spectacol cu vârsta minimă de cinci ani, acel spectacol să fie vizionabil de către copii de la 5 la 99 de ani. Nu sunt de părere că dacă părintele vine cu copilul la teatru, el trebuie să meargă să bea o cafea până se termină spectacolul. Ca atare, dorim să facem spectacole pentru copilul de cinci ani, şi în acelaşi timp pentru copilul de cinci ani din părintele de 30 de ani. Ne adresăm şi perioadei de vârstă interioare a adultului”, subliniază Sebastian Lupu, directorul artistic al Teatrului Arcadia.

„Apolodor, pinguinul călător” a fost început iniţial în distribuţia orginală, cu Zentania Lupşe, Rin Tripa şi Igor Lungu. Rin Tripa se confruntă însă cu probleme de sănătate, şi din această cauză Sebastian Lupu l-a solicitat pe Florian Silaghi să îl înlocuiască într-un timp foarte scurt la repetiţii şi la primele spectacole. „Este o provocare să intru în acest rol cu o săptămână înainte de premieră. Este un exerciţiu foarte bun pentru mine ca actor. Se vede schimbarea faţă de varianta iniţială a acestui spectacol, şi este o schimbare în bine. Sunt convins că va fi un spectacol cu o viaţă foarte lungă. Asta îmi doresc, pentru că textul este genial. Şi ca o mică glumă, îi mulţumesc lui Sebastian că mi-a dat un rol de director. Directorul circului”, spune Florian Silaghi.

Cu dedicație

Sebastian Lupu doreşte să dedice acest spectacol actorului Ion Mâinea. „Despre Ion Mâinea eu nu încetez să cred că este patronul spiritual al actorilor din teatrul orădean. Un actor cum foarte rar se naşte în România, un profesor, un bunic extraordinar faţă de noi, actorii. Acest spectacol i-l dedic. De ce am vrut să-l facem? Pentru că este un text foarte important al literaturii române, un text în versuri scris magistral de Gellu Naum. Şi un alt motiv a fost şi pentru că actorii acum sunt mult mai maturi şi se pot scoate alte valenţe ale textului care atunci, oricât s-ar fi străduit domnul Ion Mâinea, nu ar fi putut să le extragă, din cauza lipsei de experienţă a actorilor. Întotdeauna un actor are nevoie, pentru un anumit tip de roluri, de un anumit tip de experienţă”.

Actriţa Zentania Lupşe vorbeşte despre prima colaborare cu Sebastian Lupu în calitate de regizor. „Este un regizor care provoacă şi căruia îi place să te scoată din zona de confort. E foarte inventiv, e plin de idei, şi ăsta este un lucru extraordinar de benefic. Scheletul personajelor mele a rămas, dar s-au creat noi sensuri, noi perspective ale personajelor”.

Oana Cernea este fericită pentru faptul că Sebastian Lupu a provocat-o, dându-i ocazia să lucreze din nou la scenografia acestui spectacol care, spune ea, îi este foarte drag, „e sufletul ei”. Mărturiseşte că regretatul actor Ion Mâinea a pus bazele teatrului pentru foarte multă lume din teatru. Pe ea a învăţat-o să gândească un text din punct de vedere scenografic. „Când am montat «Apolodor» cu domnul Mâinea eram studentă, îmi doream mult să creez scenografie într-un teatru. L-am simţit ca pe un părinte şi am fost foarte apropiată sufleteşte de dânsul. Am păstrat ideea scenografiei de atunci, doar că am îmbunătăţit-o, adaptând-o la tehnicile moderne. Am încercat să construiesc o lume a circului foarte spectaculoasă. Mă bucur că Sebastian m-a provocat din nou, pentru că am reuşit să văd spectacolul cu alţi ochi”, spune Oana Cernea. Picturile care vor fi proiectate în timpul spectacolului sunt realizate de artistul plastic Mădălina Baciu.

Prima, sold out!

Spectacolul va avea două premiere duminică, 4 noiembrie, de la orele 11:00 și 17:00, prima reprezentație fiind în totalitate vândută, iar la cea de-a doua mai sunt puține bilete. Cea de-a treia reprezentație va avea loc duminică, 2 decembrie, de la ora 11:00.

Actorul Igor Lungu, cel care îl întruchipează pe Apolodor, îi invită pe toţi copiii, părinţii şi bunicii la acest spectacol. „Este un spectacol plin de viaţă, de energie, de optimism, de bunătate, curiozitate şi bună dispoziţie. Eu mă regăsesc în acest personaj, Apolodor. Este un personaj foarte curios, dornic de a merge, de a vedea şi de a testa. Îi invit pe toţi să vadă peripeţiile acestui pinguin călător”.

Biletele s-au pus în vânzare la agenția Teatrului „Regina Maria” și online, pe biletmaster.ro.