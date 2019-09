Aproape 20.000 firme dizolvate

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 3.450 firme (în scădere cu 19,88% faţă de primele şapte luni din 2018) şi în judeţele Timiş – 999 (minus 11,36%), Constanţa – 979 (plus 6,30%) şi Cluj – 919 (minus 16,68%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în judeţele Ialomiţa – 119 (minus 26,54%), Mehedinţi – 124 (minus 8,15%) şi Harghita – 125 (plus 5,04% 2018).

Raportat la perioada ianuarie – iulie 2018, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Caraş-Severin (plus 111,54%), Teleorman (plus 79,59) şi Brăila (plus 56,6%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Botoşani (minus 43,34%), Neamţ (minus 35,01%) şi Olt (minus 34%).

În iulie 2019, au fost înregistrate 3.246 de dizolvări, cele mai multe în Bucureşti (558) şi în judeţele Timiş (218), Constanţa (167) şi Cluj (156). Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în primele şapte luni din 2019 este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 5.945 de dizolvări la nivel naţional.

În Bihor

Datele ONRC arată că în judeţul Bihor au fost dizolvate în perioada ianuarie – iulie 2019 594 de societăţi comerciale, cu 18.80% mai multe decât în perioada similară din 2018. În luna iulie 2019, în judeţul Bihor au fost dizolvate 30 de firme.