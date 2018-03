Aproape 200 de participanti la Digital Days Oradea 2018

Conferintele Digital Days sunt organizate de agentia de digital marketing Brandup Media din Oradea in parteneriat cu Valoria Business Solutions, o companie de training, consultanta si executive coaching din Bucuresti, si au ca scop cresterea si educarea antreprenorilor, managerilor, studentilor si tuturor celor interesati de promovarea online.

Chiar din prima zi a conferintei, participanti din Oradea, Arad, Cluj-Napoca, Satu-Mare si alte orase au venit in numar mare sa afle care sunt cele mai noi tendinte din marketingul digital de la speakeri de valoare, cunoscuti pe plan local si national. Atmosfera intregului eveniment a fost una relaxata, prietenoasa, in care intrebarile si interactiunea cu publicul au fost la ordinea zilei.

Vorbitori au abordat teme diferite, dar complementare. despre cum sa faci o promovare “ca la carte” pentru orice tip de business in mediul online, care sunt partile unde trebuie sa fii cel mai atent in marketingul digital, daca este bine sa colaborezi cu o agentie de digital marketing atunci cand nu ai resursele necesare pentru a obtine rezultate in mod eficient si scalabil la tine in firma.

· David Achim, CEO Brandup Media, a trecut in revista care sunt cele mai importante modificari si noutati aduse de jucatorii mari din domeniul digital (Facebook, Instagram, Whatsapp) in acest inceput de an.

· Elena Badea, CEO Valoria, a pus accent in prezentarea ei pe partea de content marketing si cum poti sa castigi increderea potentialilor tai clienti prin articole bine scrise, cu exemple concrete, studii de caz sau studii de piata bine facute.

· Tudor Galos, CEO Tudor Galos Consulting, a vorbit despre modul in care regulamentul GDPR va afecta initiativele de marketing din 25 mai 2018.

· Flavius Saracut, Co-Founder Mobiversal, a aratat care au fost tacticile de in app marketing care au condus la consolidarea succesului aplicatie Appointfix

· Un alt vorbitor a fost Christian Panea, CEO Kreative 88 Studio, care a avut un discurs foarte inspirational despre parcursul sau antreprenorial in domeniul marketingului digital si nu numai.

Evenimentul a fost sustinut de parteneri precum BCR, New Home Concept, Grup West Premium, Inred, MyDeck, Meatic, CodingBees, Tudor Galos Consulting, Vision Artist Studio, Kreative Studio 88, Oradea Tech Hub.

Evenimentele Digital Days au reusit intr-o perioada scurta de timp sa creeze o comunitate dornica sa afle lucruri noi, utile si mai ales sa aiba posibilitatea sa afle direct de la specialisti cu experienta, informatii care le pot influenta pozitiv afacerea.

Dupa primele doua editii care au avut loc la Oradea, Digital Days va avea loc si in alte orase din Romania incepand chiar din toamna acestui an. Pana atunci, organizatorii vor sustine mai multe webinarii si workshop-uri cu informatii de calitate, pentru a creste comunitatea celor care urmaresc website-ul Digital Days si pagina de Facebook Digital Days Romania.