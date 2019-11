Aproape 900 de locuri de muncă vacante în Bihor

Ultimele date ale Agenţiei Judeţene pentru Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor arată că în baza de date a agenţiei există 873 de oferte de angajare. Dintre acestea, la Oradea sunt 799 de oferte.

Se caută ingineri

Oferta pentru persoanele care au terminat o facultate este de 84 de job-uri. Nu mai puţin de 55 dintre acestea sunt destinate inginerilor de diferite specializări: achiziţii, asamblare, automatişti, calitate, căi ferate, cercetare echipamente de proces, chimişti, construcţii civile, electromecanici, electronişti, geodezi, mecanici, producţie, maşini unelte, IT, sudură, topografi, etc. Ofertele se mai adresează economiştilor, fiziokinetoterapeuţilor, inspectorilor resurse umane, managerilor de marketing, medicilor, specialiştilor în domeniul calităţii, etc.

Studii medii şi neclificaţi

Pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională în baza de date a AJOFM Bihor există 488 de locuri de muncă vacante în domenii variate. Astfel, în domeniul comerţului se caută vânzători, agenţi de vânzări, contabili, gestionarii, lucrători comerciali. Oferta este consistentă şi în HORECA (hoteluri, restaurante, catering). Pot să-şi găsească un job bucătarii, brutarii, cameristele, ospătarii, etc.

În industria uşoară sunt căutaţi cusătorii în piele şi înlocuitori, confecţionerii de articole textile, confecţionerii de îmbrăcăminte şi croitorii.

În domeniul construcţiilor pot să se angajeze dulgherii, electricienii, astfaltatorii, fierarii betonişti, instalatorii, montatorii rigips, vopsitorii, zidarii, zugravii, etc.

Domeniul mecanic oferă locuri de muncă frezorilor, operatorilor CNC, strungarilor, lăcătuşilor mecanici. Foarte căutaţi sunt şi şoferii.

Oferta pentru persoanele necalificate este de 227 de joburi. Ea se adresează ajutorilor de bucătari, ambalatorilor, femeilor de serviciu, îngrijitorilor de clădiri şi grădini, manipulanţilor marfă, muncitorilor necalificaţi în construcţii, operatorilor de producţie, etc.

În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 19 oferte de angajare, la Beiuş – 22, la Marghita – 25 şi la Salonta – opt.