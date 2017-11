Aproximativ 20 de milioane de lei pentru legăturile rutiere cu Sîntandrei și Oșorhei

Oradea – Oşorhei/Fughiu şi Oradea – Sîntandrei/Râturi sunt legăturile rutiere pentru care, luni, consilierii locali din Oradea au aprobat costurile şi indicatorii tehnico-economici. Cel mai probabil, lucrările vor demara în primăvara anului viitor, finanţarea se va face de la bugetele locale ale celor trei localităţi. Contribuția municipalității la cele două drumuri este de peste 12 milioane de lei.

Giraţie pe Centură

Drumul nou care va lega Oradea de Sîntandrei are la capete Ioşia/Cazaban respectiv zona Râturi din comună. Are o lungime de peste 3.400 de metri din care 1,9 km se află pe teritoriul administrativ al Oradiei. Costul care revine municipiului este de 6,1 milioane de lei, din valoarea totală a lucrării, de peste 11,3 milioane de lei. Conform viceprimarului Florin Birta, termenul de execuţie este de 12 luni. Drumul are o lăţime de 3,5 metri, cu trotuar. Paralel cu acesta, dar în contul unui proiect cu finanţare HU-RO, urmează să se amenajeze o pistă de biciclete. Cele două obiective se fac cu exproprierea a peste 33.000 de teren, în valoare estimată de 1,3 milioane de lei.

Între case, fără trotuar

Celălalt drum de legătură nu este neapărat pe un traseu nou, în realitate se modernizează, prin acest proiect, un drum de pământ existent şi practicat ca alternativă rutieră lentă la DN 1. Aceasta are lungimea de 3.600 de metri, din care 2.700 în Oradea.

„O bandă are lăţimea de 2,7 m lăţime. Am recurs la această soluţie pentru a nu afecta proprietăţile existente acolo”, spune vicele.

Astfel, drumul asfaltat Oradea-Fughiu nu este prevăzut cu trotuare deşi traversează o zonă „rurală” dens populată. Vicele spune că rigola va servi ca trotuar, în cazul acesta.

Din totalul de 8,1 milioane de lei, cât costă tot drumul, Oradiei îi revine un cost de 6,6 milioane de lei.

Termenul de execuţie este de 12 luni, Birta spune că „în primăvară, cel târziu în vară, încep lucrările”. Pentru acest drum nu sunt prevăzute exproprieri.

Votat!

Deşi presupun exproprieri, proiectele au fost votate cu unanimitate de voturi. În condiţiile în care majoritatea liberală nu este completă – cu demisia lui Adrian Revnic, plecat director tehnic al OTL SA, PNL nu are validaţi 18 consilieri – ambele partide din opoziţia locală s-au grăbit să îşi ofere voturile şi să îşi justifice opţiunea. Asta după ce vicele Birta le-a spus că e nevoie de votul pe exproprieri pentru a putea depune cererile de finanţare europeană în termen.

„UDMR va vota aceste proiecte din două considerente deşi, de regulă, nu votăm exproprieri: soluţiile tehnice propuse sunt cu cele mai restrânse exproprieri şi cu impact minim”, a spus Kirei Melinda.

La rândul său, PSD-istul Liviu Sabău a confirmat votul colegilor săi pe aceste proiecte, propunând un troc: „la şedinţa de Consiliu Judeţean de mâine (marţi n.r.), am ruga colegii din PNL să procedeze la fel cum procedăm noi azi”.