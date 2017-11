Aproximativ 330 morți și mii de răniți în urma unui cutremur la graniţa dintre Iran şi Irak

Bilanțul s-ar putea modifica și în următoarele ore, pe măsură ce echipajele ajung în zonele afectate. Seismul, care s-a produs la o adâncime de aproximativ 33,9 kilometri, a fost atât de puternic încât s-a resimțit și în Turcia, Qatar şi Israel.

Epicentrul seismului a fost la 30 de kilometri de oraşul Halabjah din Irak şi 72 de kilometri de localitatea Pāveh din Iran.

Cutremurul a produs panică pe străzile capitalei irakiene Bagdad, oamenii ieşind pe străzi. La moscheile din Bagdad şi din alte localităţi irakiene s-au spus rugăciuni la difuzoare.

Earthquake measuring 7.2 hits #Iran – #Iraq border.

The earthquake was felt in several #Iranian provinces bordering #Iraq. pic.twitter.com/wT5LAwXOD6

— ✦Sassy✦ℳɑ͜͡ɢɑ͜͡✦ (@sassysassyred) November 12, 2017