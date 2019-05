Ar extinde aria de acoperire a OTL SA în toată zona metropolitană

Primarul Oradiei Ilie Bolojan şi primarul din Borş, Bathori Geza, au ieşit miercuri, în conferinţă de presă comună, ca şefi ai Zonei Metropolitane Oradea (ZMO), pentru a anunţa intenţia dezvoltării unui aşa numit „sistem de transport integrat în Zona Metropolitană Oradea”. Cu alte cuvinte, e vorba de extinderea serviciilor de transport în comun ale OTL SA în comunele din jurul Oradiei, cu condiţia acordului din partea administraţiilor locale.

Cei doi au insistat că, dată fiind fragmentarea pe firme diferite a transportului în comun din restul ZMO, nu e posibilă o interconectare a serviciilor, sistemelor de abonamente sau de tarifare.

Proiectul care prevede realizarea sistemului integrat de transport în zona metropolitană Oradea a fost aprobat la ultima ședință de către comitetul director al ZMO.

Primarul Barthori a precizat că primăriile din ZMO trebuie să ia o decizie până la 1 iulie, „să vedem care sunt primăriile care doresc să intre în acest sistem şi cele care nu doresc. E o colaborare avantajoasă, bună, cu avanjate. Acum, cetăţeanul din Borş poate cumpăra un abonament care deserveşte toată zona, nu doar relaţia Oradea – Borş. Poate ajunge din Borş în Felix dacă aşa doreşte. Dacă până la 1 iulie primăriile iau decizia extinderii, până în 2023, Primăria Oradea şi OTL vor extide flota ca să poată ajunge în aceste localităţi noi. Este decizia primarilor şi a consiliilor locale. Eu zic că este foarte avantajos să rezolvăm integrat transportul în comun în zona metropolitană”.

Dotare

În prezent, OTL SA are în dotare 78 de autobuze şi are în derulare licitaţii pentru încă două tranşe de autobuze hibrid respectiv diesel.

Primarul Bolojan a argumentat necesitatea unei flote noi de autobuz. „Într-o primă etapă, ar trebui să facem extinderea cu autobuze second hand, ceea ce nu ar oferi un plus de calitate faţă de ceea ce se întâmplă astăzi. Ne propunem să achiziţionăm o altă flotă, una nouă. Am început, cu OTL, negocierile cu principalii furnizori, în aşa fel încât să achiziţionăm aceste maşini prin credit-furnizor sau leasing, pentru că pentru această destinaţie nu avem bani europeni. Până la sfârşitul verii ar trebui definitivată o formulă pentru achiziţie”, a spus el. Următorii paşi ar fi o licitaţie, în 2020, încheierea unui contrat pentru 20 de autobuze noi în 2021 şi dotarea OTL până în 2023.

În prezent, pe aria ZMO sunt mai multe variante de transport în comun. Oradea, Borş şi Sânmartin sunt acoperite, în această privinţă, de OTL SA. Celelalte localităţi sunt legate de Oradea de operatori privaţi, contractaţi prin licitaţie de Consiliul Judeţean, în 2013. Asupra acestora, beneficiarii direcţi, cetăţenii urbei şi ai comunelor, nu au nicio posibilitate de control, precizează primarul Bolojan.

Contractele de atribuire de trasee încheiate de Consiliul Judeţean cu privaţii au fost prelugite în mod repetat, ca urmare a modicării cadrului legal. Abia la expirarea acestora, cel mai probabil în 2023, primarii de localităţi pot opta pentru a intra în sistemul integrat operat de OTL SA.