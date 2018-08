Aretha Franklin, „regina muzicii soul”, a murit

Regina muzicii soul, Aretha Franklin, s-a stins din viață, joi, la vârsta de 76 de ani. Artista a fost internată de urgență, zilele trecute, însă a fost externată și a primit îngrijiri la domiciul său din Detroit.

Cântăreața legendară a fost diagnosticată cu cancer în 2010 și a anunțat în 2017 că se retrage din lumea muzicală.

Cine a fost Aretha Franklin?

Născută pe 25 martie 1942, artista americană este celebră pentru hituri precum „You Make Me Feel“, „Chain of Fools“ şi „Respect“. Deşi cunoscută pentru melodiile ei soul, Aretha a cântat de asemenea jazz, blues, R&B, gospel şi rock. A câştigat 18 premii Grammy competitive şi două onorifice.

Are 20 de single-uri pe locul unu în topul Hot R&B/Hip-Hop Songs şi două pe primul loc în Billboard Hot 100: „Respect“ (1967) şi „I Knew You Were Waiting (For Me)“ (1987), un duet cu George Michael. Între 1967 şi 1982 a avut 10 albume R&B pe locul unu mai mult decât oricare altă femeie artist. În 1987, a devenit prima artistă femeie care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Pe lângă cele 18 premii Grammy, Aretha Franklin a primit trei American Music Awards, trei NAACP Image Awards, Kennedy Center Honors în 1994 și Medalia Prezidențială pentru Libertate, din partea președintelui George W. Bush, în 2005, iar în ianuarie 2009, a cântat la ceremonia de învestitură a lui Barack Obama.

Conform publicaţiei Time, este una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea. Aretha Franklin a fost căsătorită de două ori: cu Ted White , în perioada 1961- 1969 şi cu actorul şi regizorul American Glynn Turman în perioada 1978– 1984. Artista avea patru copii.