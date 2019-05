Armin van Buuren vine la Untold 2019 cu un show special (P)

arată pe adevărul.ro.

DJ, producător muzical, remixer, compozitor, muzician, pianist și cantautor de succes, Armin van Buuren este cunoscut în întreaga lume pentru show-urile sale de excepție, dar și pentru longevivul show radio ,,A State Of Trance’’.

Ajuns la 42 de ani, olandezul nu a lipsit de la nicio ediție a celui mai mare festival din Europa de Est, de fiecare dată show-rile sale umplând până la refuz Cluj Arena. Anul trecut, van Buuren a mixat pe scena de la Untold în tricoul echipei naționale de fotbal a României mai mult de 7 ore, înclinându-se la final cu ochii în lacrimi în fața unui public la fel de special că și festivalul în sine. Să nu uităm că Untold este primul festival EDM (Electronic Dance Music) ce a reușit performanța de a câștiga la ediția de debut premiul ,,Best Major European Festival’’, acordat în cadrul galei speciale de premiere European Festival Awards 2015.

„Am fost încă de la prima ediție și am văzut cu ochii mei cum de la an la an acest festival a crescut enorm și a ajuns lângă sufletul meu. Iubesc România și nu vă pot explica ce simt atunci când urc pe scenă. Publicul este incredibil! Atâta timp cât ei stau în fața scenei, nici eu nu o să plec de pe scenă pentru că s-a creat o legătură specială între noi, iar aici mă simt ca acasă.”a declarat Armin van Buuren la finalul show-ului din 2018, potrivit adevărul.ro.

Untold 2019 va avea loc între 1 și 4 august la Cluj-Napoca, printre cei mai în vogă artiști ce și-au anunțat deja prezența numărându-se Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US, Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live și, desigur, Armin van Buuren. Mai sunt aproape două luni până la startul festivalului, astfel că lista participanților este abia la început.

Dacă la ediția din 2018 au participat 335.000 de spectatori, organizatorii evenimentului anunță că ediția aniversară din 1-4 august 2019 va fi show-ul anului în Europa, iar succesul edițiilor precedente ne îndreptățește să-i credem pe cuvânt.

Untold, primul brand ambasador al turismului din România, beneficiază în 2019 de sprijinul multor sponsori, companii renumite pe plan național dar și internațional, precum Ursus, Kaufland, Banca Transilvania, Orange, Absolut, Coca-Cola, Visa, Eti, Engie, Samsung, Red Bull, Chio, Vlad Cazino, Avon, Mol, Old Spice, Head & Shoulders, Pro TV, Kiss, Republica, Elle, Unica, Viva, Libertatea, Cavaleria, InfoMusic, Iulius Mall și alții.

Potrivit infomusic.ro, prețul abonamentelor pentru cele 4 zile ale Festivalului Untold ediția 2019 este următorul:

· Abonament Acces General (Faza 4) – 681,12 RON

· Abonament VIP (18+, Faza 4) – 1420,32 RON

