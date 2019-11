„Arta de a dărui” – expoziţia anului la Oradea

La câteva zile de la acreditarea Muzeului oraşului Oradea – Complex Cultural, instituţia găzduieşte “expoziţia anului” – “Arta de a dărui: Picasso, Matisse, Dali, Klimt”. Managerul Angela Lupşea a anunţat cu bucurie la vernisaj că, pe 29 octombrie, dosarul de acreditatre al muzeului a primit aprobarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din cadrul Ministerului Culturii, aşteptând doar semnătura noului ministru.

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, împreună cu Colecția avocatului George Șerban din București, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi, a realizat, sub curatoriatul lui Alexandru Constantin Chituță, o premieră și a pus la punct această expoziție inedită, cu lucrări de grafică și litografii.

Evenimentul, considerat de presă și specialiști drept expoziția anului în România, a fost parte din Festivalul Internațional de Teatru. După Sibiu și Bistrița, expoziția a ajuns şi la Oradea, în cadrul programului „Axele Brukenthal” şi va putea fi vizitată până în 15 ianuarie.

Expoziţie itinerantă

La vernisaj, Alexandru Chituţă spunea că dovedim că în România, la o expoziţie de grafică şi litografii, poate să vină lumea în număr mare, devenind cu toţii ambasadori culturali.

„Am avut privilegiul de a-l cunoaşte pe George Şerban, pentru a organiza această expoziţie itinerantă. Înainte de a organiza expoziţia la Sibiu, am spus că ea va merge la încă două muzee din România, cu care personal am o legătură foarte bună: la Bistriţa şi la Oradea. Este o expoziţie care adună o parte infimă din colecţia lui George Şerban – Picasso, Matisse, Dali şi Klimt, grafică şi litografie. O grafică bună de Picasso poate să înceapă de la 2.000 de euro şi să ajungă la 5 milioane. Deocamdată, în România nu avem un colecţionar care să aibă un Picasso original. Picasso a fost cel mai prolific artist şi o pictură în ulei s-a vândut cel mai scump, cu 175 de milioane de euro”.

După cum spune curatorul, la o simplă căutare pe google vom găsi că la ora actuală în lume, prin expoziţia Picasso, Muzeul oraşului Oradea este contemporan cu alte expoziţii de grafică Picasso la Sorento, în Italia, în America, la Los Angeles şi în Porto.

„Vizitând expoziţia, veţi vedea ce înseamnă seria nudurilor albastre ale lui Matisse, nudurile lui Klimt, exuberanţa şi fantasmagoria lui Dali, şi veţi vedea o parte din lucrările Suite Vollard ale lui Picasso”.

Seria Suite Vollard a fost realizată de Picasso în perioada 1933-1937, la invitaţia tipografului Ambroise Vollard. Picasso i-a făcut acestuia 100 de lucrări, care acum se vând de la 10.000 de euro, până la 750.000 de euro bucata. Muzeul de artă din Sydney se poate lăuda că are toată seria Suite Vollard, iar British Museum a primit în 2011 o donaţie, tot lotul costând aproximativ 2 milioane de euro. Directorul muzeului a mărturisit că este cea mai importantă donaţie pe care a primit-o British Museum în ultimii 50 de ani. Curatorul Alexandru Chituţă a mulţumit muzeografei Diana Iancu, cu care colaborează de multă vreme la Muzeul oraşului Oradea, pentru ajutorul dat în organizarea acestei expoziţii.

Grafica, pasiunea sa

Colecţionarul George Şerban este un avocat de profesie, care investeşte cu pasiune în artă şi are o colecţie impresionantă de grafică europeană, artă românească, dar şi de stampe japoneze, care în prezent a ajuns la 1.700 de exemplare, fiind cea mai mare colecţie de stampe japoneze din România.

George Şerban a fost impresionat de prezenţa mare la vernisaj, foarte mulţi din cei prezenţi fiind tineri.

„În expoziţie sunt lucrări de grafică sub formă de litografie şi gravură originală; aici vedeţi numai două exemplare de Dali expuse, la expoziţia de la Bruckental a fost şi o gravură Picasso, foarte scumpă. Este litografie originală din timpul în care a trăit artistul, semnată de artist sau o litografie executată de edituri specializate, cu acordul familiei artistului, într-un număr de exemplare pentru care se plătesc drepturi de autor. Deci, sunt lucrări de grafică originale, dar cu aceste menţiuni. De exemplu la Picasso se poate vedea semnătura în placă”, spune colecţionarul.

La Oradea este expusă doar o mică parte din colecţia de grafică. George Şerban spune că grafica este pasiunea sa de când era student. A avut o şansă enomă să aibă o relaţie în Franţa cu un prieten colecţionar de artă, iar acesta îi trimitea reviste care conţineau şi litografii sau gravuri originale. “Pe ultima revistă pe care am cumpărat-o am dat 2.400 de euro şi conţine 40 de litografii Matisse, care se pot scoate din revistă. În expoziţie puteţi vedea două litografii originale Matisse, una fiind chiar «La blouse roumaine», pe care Matisse a desenat-o în zece exemplare. Iar desenele cu bluza românească se vând la Londra cu peste 100.000 de euro”.

Colecţionarul explică faptul că nu poţi să cumperi o pictură Dali sau o pictură Matisse, pentru că nu îţi poţi permite. Dar poţi să cumperi gravură sau acuarelă, poate chiar şi un desen.

„De lucrurile astea noi ne-am apropiat cam după anul 2000 şi au devenit deja foarte scumpe. O gravură Picasso a ajuns la 5 milioane de euro, e o nebunie. Seria de nuduri albastre a lui Matisse s-a vândut cu 3.500 de euro, la care se mai adaugă 20% comisionul şi se ajunge la un preţ. Oricum, preţurile oscilează. Iar Dali am văzut între 1.200 şi 3.500 de euro. Povestea asta ţine în primul rând ca act de cultură, personal am făcut-o ca un colecţionar calificat, am studiat foarte mult. Tot ce înseamnă gravură este foarte scump şi vorbim aici de cei grei, cei mari, pentru că e ceva mai rară. Se fac doar 50-100 de exemplare şi nu le mai poţi găsi decât în licitaţii. Vedeţi aici un spaţiu spiritual, o deschidere pentru o investiţie în artă”, spune George Şerban.

Colaborare de viitor

În viitor, colaborarea dintre colecţionar şi Muzeul oraşului Oradea va continua. În primele zile din decembrie, se va deschide în două săli o expoziţie permanentă de 50 de ani de grafică românească. O parte din lucrări vor fi donate Muzeului oraşului Oradea, iar o parte vor fi date în custodie. Este un proiect unic în România de a avea o expoziţie permanentă de grafică românească, după cum precizează Alexandru Chituţă. Şi cu această ocazie se demonstrează că se poate ca şi în România, un colecţionar să investească în artă şi să expună în ţară în mod gratuit, deocarece în afară, colecţionarii cer bani pentru expoziţiile pe care le realizează la invitaţia diferitelor muzee.

Expoziţia „Arta de a dărui: Picasso, Matisse, Dali, Klimt” va putea fi vizitată la Muzeul oraşului Oradea, etajul I, până în 15 ianuarie.