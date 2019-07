Artă în farfurie, cu fonduri Diaspora Start Up

Și fiindcă rudele știau de intenția lor, o verișoară a Andreei i-a sugerat că dacă tot doresc să înceapă un business în țară să acceseze fonduri europene. Zis și făcut. Au aplicat pe Diaspora Start Up. „ Au fost mii de aplicanți, 500 dintre ei au făcut cursuri de antreprenori, am rămas 66 în finală și 36 am fost declarați câștigători.

Noi pe poziția a V-a”, explică Andreea Olompia Gheorghe. Cu 35.000 euro plus investițiile personale, Andreea și George și-au deschis recent o cofetărie în Oradea. Ei oferă artă și emoție în farfurie. Și aceasta nu e deloc întâmplător, Andrea investiind în Anglia în perfecționarea sa și fiind în posesia a 3 diplome recunoscute internațional în decorarea torturilor, apogeul fiind atins în 2015, când Andreea a devenit Master în Cake Decorating.

Andreea a participat de 2 ori la concursul „Cake International” obținând 2 medalii de bronz în secțiunea Cupcakes. Iar acum se pregătește să reprezinte Oradea, România în competiția Cake a la Cake care va avea loc la Budapesta.

Andreea Olimpia Gheorghe este originară din Abram. Primul ei tort l-a făcut la 11 ani. Era un tot pentru ziua de naștere a surorii sale.

Andreea își amintește că la decorat cu flori naturale. Talentul în arta cofetăriei îl moștenește de la bunica sa despre care își amintește că „făcea plăcinte și cozonaci pentru tot satul”. Acest talent, Andreea avea să-l transforme într-un mic businees încă din adolescență. „În ultimii doi ani de liceu nu a mai trebuit să primesc bani de la părinți. Făceam torturi pentru colegi, pentru profesori.

Mama trebuia să spele multe vase după mine și îmi tot spunea: «Ce îți mai place să murdărești vasele»”, își amintește Andreea. Tânăra a absolvit Facultatea de Protecția Mediului și a obținut o diplomă în domneiul Analizei Calității Produselor. „Întodeauna am visat să-mi deschid o cofetărie. Știam că pentru aceasta trebuiesc foarte multe autorizații.

Îmi ziceam că o să mă fac eu inspector la Protecția Consumatorului ca să mă autorizez”, își amintește tânăra zâmbind. La facultate a venit însă o agenție care ducea tineri în schimb de experiență în Anglia. Andreea nu a spus nu și a rămas acolo aproape 10 ani, deși a visat întotdeauna să revină acasă. „Am început de jos, în genunchi cum îmi place mie să spun, de la cules de căpșuni.

Dar am progresat rapid fiindcă știam bine engleză”, explică tânăra. A ajuns rapid la controlul calității unde a fost foarte atentă ca totul să meargă ceas. A făcut apoi tranziția rapid la împachetat fructe exotice, fructe a căror denumire nici nu o cunoștea înainte.

În lumea dulciurilor

Chiar dacă era cunoscută pentru torturile pe care le făcea pentru prieteni, s-a întâmplat o dată să uite să facă un tort pentru ziua celei mai bune prietene. A căutat rapid să vadă ce poate cumpăra online și a găsit o locație care i s-a părut că oferă ce dorea ea. Acolo însă nu a fost foarte încântată de ofertă, a personalizat tortul pentru prietena ei și a întrebat dacă nu se caută personal.

A fost întrebată dacă știe ea să decoreze, să personalizeze torturi. Și așa, Andreea a obținut jumătate a obținut primul ei job în lumea dulciurilor în calitate de Head Cake Decorator și Cake Shop Manager în Marea Britanie la compania “The Egg Free Cake Box”, companie care deține 92 de magazine în Anglia și care fac torturi fără ouă. Acolo Andreea a reușit să evolueze foarte rapid urmând ca un an mai târziu să devină Area Manager pentru 3 cake shop-uri și Francise Trainer.

Experiența dobândită a ajutat-o pe Andrea să managerieze cu succes cele 3 cake shop-uri. „În Anglia, eu am plecat cu gândul la cofetăria mea. Așa că după șase ani și jumătate la Cake Boxe când am spus că mă întorc acasă, șeful meu mi-a spus că a știut că va veni și momentul în care îi voi spune asta. Am fost tot timpul cu gândul să mă întorc, deși nu știam când se va întâmpla, într-un an, doi, au trecut 10 ani, am fost tot timpul mândră că sunt româncă”, ne-a spus tânăra.

În Anglia, Andreea Olimpia Gheorghe a avut tot timpul dorința de a evolua, de a se perfecționa. Șeful său a întrezărit potențialul pe care îl avea și au mers împreună la un prestigios concurs Cake International. Prima dată s-au dus să vadă despre ce e vorba, apoi a intrat în concurs, a luat bronz la secțiunea de brioșe și certificat de merit și tot bronz pentru un tort în formă de rochie 3 D pe care a lipit, bucată cu bucată, câteva mii de paiete comestibile. Anul următor a obținut tot bronz la categoria brioșe. „Nu m-am oprit aici, am zis să avansez în domeniul decorării torturilor și să fac un curs”, spune tânăra.

Concept-colivie pentru nunți

Andreea are azi o activitate recunoscută în plan internațional, certificată de trei diplome recunoscute internațional în decorarea torturilor. Din anul 2015, Andreea Olimpia Gheorghe e recunoscută ca Master în Cake Decorating. Andrea a participat de 2 ori la concursul “Cake International” obținând două medalii de bronz în secțiunea Cupcakes.

Având un bagaj profesional recunoscut internațional, Andreea a decis să se întoarcă acasă și într-o cursă contracronometru, la sugestia unei verișoare, a încercat să acceseze fonduri europene pentru a-și deschide cofetăria pe care a visat-o la Oradea. A reușit ca din mii de aplicanți să ajungă în rândul celor 66 de finaliști. Dintre aceștia, 36 au primit finanțare, iar Andreea și George s-au clasat cu planul lor de afaceri pe locul V.

„Cred că în această competiție foarte mare am avut succes și datorită poveștii și experienței profesionale”, consideră Andreea.Cei doi tineri au primit finanțare 35.000 euro ca urmare a faptului că au intrat în competiția Grupul Educativa, Reviro, Impact Hub Bucharest și GEA Consulting & Strategy care au lansat RO-WIN–Succes în România.

Acesta este un proiect care creează o pepinieră de inițiative antreprenoriale ale românilor din Diaspora care doresc să pornească o afacere non-agricolă în mediul urban din România. Prin acest program se acordă pachete de finanțare și sprijin de peste 45.000 euro pentru românii din Diaspora care doresc să înființeze startup-uri în România.

Grantul pentru fiecare business este de 35.000 euro. În plus, Impact Hub Bucharest a oferit un curs online de formare antreprenorială, servicii de mentorat și consiliere, în valoare de peste 10.000 euro. Așa s-a născut Cake Art. „Cake Art este pasiunea noastră, este dorința de a aduce fericire pe chipurile oamenilor, este emoție și devotement pentru creațiile pe care le facem zi de zi. Cake Art este bucuria de a duce la îndeplinire cele mai frumoase proiecte și cele mai gustoase torturi și deserturi.

Creăm torturi și deserturi din ingrediente de cea mai bună calitate și le decorăm la cel mai înalt standard, folosind ultimele trenduri. Ne dorim ca torturile realizate de noi să aducă autenticitate frumoaselor momente din viața dumneavoastră. Gama noastră de torturi are un design personalizat, în funcție de interesele și pasiunile clienților. Dorim să punem emoție și artă în farfurie.

Noi considerăm că facem artă și acesta e și feed back-ul pe care îl am din străinătate. Zilele trecute am avut o comandă pentru un tort al unei mirese extrem de pretențioase. Eram emoționată să văd dacă îi place. Chiar dacă florile par naturale, sunt din zahăr, făcute manual. Mireasa a început să plângă când l-a văzut și atunci am fost atât de mulțumită că nu a mai contat nimic.

Aceasta e reacția pe care vreau să o văd de la fiecare om care ne trece pragul. Tortul este „punctul culminant” la majoritatea evenimentelor. Este momentul așteptat de către invitați și desertul care le aduce zâmbet pe buze.De aceeaea m-am gândit să implementăm conceptul de colivie la nunți pentru ca tortul să poată fi admirat tot timpul nu numai în momentul în care e tăiat.

M-am bucurat că miresele au apreciat deja conceptul. Am trăit un sentiment asemănător și când am făcut un tort pentru o nută de aur. Erau două verighete împreunate. Doamna, mi-a pupat mâinile și mi-a spus să-mi urmez visul fiindcă în mâinile mele e o comară. Am fost foarte emoționată.

Dorința noastră este să lucrăm în strânsă legătură cu producătorii locali”, ne-a dezvăluit tânăra.

Andreea și soțul ei organizează petreceri pentru copii, într-un decor shabby chic, petreceri tematice, care să rămână în amintire.Gheorghe Ionuț-George, soțul Andreei e celălalt membru al echipei. El deține o experiență vastă în producție lucrând în domeniu de peste 8 ani în Marea Britanie. Punctele sale forte sunt eficiența, training-ul personalului, costurile și calitatea produselor.

Ionuț poate să aducă echipei un plus de experiență fiind capabil să lucreze cu echipe mici formate din 2-8 persoane, dar și cu echipe mari formate din 50-70 de persoane. Ionuț deține o diploma obținută în Marea Britanie în Managementul Recrutării. Visul Andreei e ca în viitor să-și deschidă o școală unde să poată împărtăși din pasiunea și arta decorării torturilor. În această toamnă, ea va reprezenta România, Oradea în competiția internațională Cake a la Cake.