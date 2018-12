Artiști fotografi bihoreni expun în China

Organizat de către Institutul Cultural Român din Beijing în parteneriat cu Asociația Internațională „Euro Foto Art”, Festivalul Fotografiei Românești în China a ajuns la a treia ediţie şi a fost dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Festivitatea de deschidere a avut loc pe 1 decembrie, în sălile de expoziții ale Centrului Cultural din Zhuhai, situat în sudul Chinei. La eveniment au participat, pe lângă oficialii din Zhuhai și Constantin Lupeanu, directorul Institutului Cultural Român din Beijing, respectiv artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației „Euro Foto Art”, care a fost însoțit de artistul fotograf Sorin Tabacu din Marghita, membru al Asociației Internaționale cu sediul în Oradea.

În cadrul festivității a fost vernisată expoziția organizată cu sprijinul China Network Online din Zhuhai intitulată „Tradiții populare Românești”, alcătuită din 100 de creații realizate de artiști fotografi membri ai Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” și Organizațiilor Partenere ale acestuia: Mariana Berinde (Sibiu), Zsolt Bikfalvi AFIAP (Carei), Gabriel Boholț (București), Marius Cinteză (București), Ioan Ciobotaru (Râmnicu Vâlcea), Cornelia Ciurea (Slatina – Olt), Valeru Ciurea (Slatina – Olt), Răzvan Dumitrescu (Râmnicu Vâlcea), Ionela Fugărețu (Slatina-Olt), Dana Iancu (Slatina-Olt), Gheorghe Petrila EFIAP (Oradea), Ovi D. Pop EFIAP (Oradea), Sorin Mateescu (Râmnicu Vâlcea), Ioan Mărculescu (Târgoviște), Mihai Moldovan EFIAPs (Săcele), Ionel Onofraș (Iași), Claudiu Oros (Oradea), Alexandru Pompiliu (Râmnicu Vâlcea), Felician Săteanu (Baia Mare), Ilie Tudorel (Baia Mare) și Cătălin Vezetiu (Râmnicu Vâlcea). Expoziţia va putea fi vizitată până în 15 decembrie.

Proiecţii de digiporame

Au fost prezentate în cadrul evenimentului digiporamele apărute în îngrijirea Editurii „Euro Foto Art” digitalizate cu măiestrie profesională de către artistul fotograf Claudiu Szabó EFIAP, vicepreședintele Clubului Fotografic ”Nufărul” din Oradea. Proiecția intitulată „Comorile României” – Comorile din Patrimoniul Cultural al României realizată din lucrările artistului fotograf Tudorel Ilie, membru al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” din Baia Mare, şi-a propus să promoveze în rândul iubitorilor de cultură din ţară şi din peste granițele țării în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018, cele mai importante valori ale patrimoniului cultural tangibil, intangibil şi natural ale României.

Cea de a doua proiecție de digiporamă intitulată „Memorie imaginară”, realizată din lucrările artistului fotograf Gelu Vrabie din Oradea, membru al Clubului Fotografic „Nufărul” Oradea, a adus în atenție o nouă formă de abordare a artei fotografice și a cuprins 72 de imagini creative. Cea de a treia proiecție de digiporamă, „Memoria timpului”, alcătuită din 65 de imagini, a fost din lucrările artistului fotograf Sorin Tabacu din Marghita, membru al Asociației Internaționale. Ultima proiecție de digiporamă, „Impresii din Japonia”, a fost realizată din 72 de imagini monocolor fotografiate de artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP în luna octombrie a acestui an, în diferite orașe ale țării Soarelui răsare.

Cele patru proiecții de digiporamă au fost prezentate publicului din Macao duminică, 2 decembrie, cu sprijinul The Photography Salon Society of Macao. Cei doi artiști fotografi bihoreni au participat atât la proiecţii cât şi la lansarea ediției a X-a a salonului internațional de artă fotografică organizat de Societatea Fotografică din Macao sub patronajul Federației Internaționale de Artă Fotografică și a Asociației Internațională ”Euro Foto Art”.