Artişti orădeni la International Tattoo Expo

Tatuajele care nu sunt făcute doar pentru a fi cool, spun poveşti adevărate care au marcat pe viaţă suflete, la fel cum acul inscripţionează pentru totdeauna stratul subţire de piele. S-au scris sute de poveşti în weekendul care a trecut la cea de a 5-a ediție International Tattoo Expo de la Cluj Napoca.

În cadrul istoric al Muzeului de Artă, peste 70 de artiști de talie națională și internațională şi-au demonstrat creativitatea și ingeniozitatea, printre aceştia numărându-se şi doi artişti orădeni: Dora Petrule şi Adrian Bota. Evenimentul îşi propune în fiecare an o experiență completă alături de artiști, invitați, comercianți și parteneri pentru a aduce publicul mai aproape de arta tatuajelor și comunitatea pe care o reprezintă.

Timp de trei zile, tatuatori cu tehnici şi viziuni diferite au dat frâu liber expresivităţii, atât pe piele cât şi pe alte materiale. La fiecare final de zi lucrările au fost prezentate publicului şi celor patru membrii ai juriului: doi artiști din Cluj, unul din Timișoara și unul din Basarabia.

Sute de tatuaje live

Artiștii tatuatori din România și din afara țării au creat, timp de opt ore în fiecare zi, sute de tatuaje live și au concurat la finalul fiecărei zile, demonstrându-şi ingeniozitatea, tehnicile specifice sau culorile. Cele mai reușite creații au fost premiate zilnic în cadrul categoriilor: „Best of Small”, „Best of Big”, „Best of Color”, „Best of Black and Gray”, „Best of Traditional”, „Best of Composition”, „Best of Day” și marele premiu “Best of Show”. Cei care au dorit să îşi facă un tatuaj în cadrul evenimentului au trebuit să îşi facă din timp programare la artistul lor preferat.

Ca în fiecre an, s-au organizat şi diferite work-shop-uri pentru a conecta cât mai multe persoane din diferite domenii ale tatuajului şi desenului. În acest an, pe lângă concursul de tatuaje a fost şi un concurs pentru desen și pictură, dar şi un concurs de tatuat pe piele artificială.

Întregul spectacol artistic a fost completat de un show vizual, concerte live, întreaga atmosferă fiind întreţinută pe tot parcursul celor trei zile de către dj. Au cântat pe scena amplasată în curtea Muzeului de Artă: Argatu’ and Moş Martin, Via Dacă, Baba Dochia şi Ska-nk.

Artistul tatuator orădean Adrian Bota a lucrat timp de trei zile un anubis. Începea lucrul de dimineaţa şi se oprea doar seara, când începea jurizarea. Spune despre International Tattoo Expo că a fost una din experineţele cele mai obositoare, dar îşi doreşte să mai participe şi la anul, poate doar ca simplu sepctator.

Colega sa, Dora Petrule, s-a înscris în concurs la categoriile Culori şi Tradiţional. „Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă din Cluj Napoca, o locație potrivită în opinia mea, deoarece toți oamenii prezenți acolo au încercat să spargă barierele şi să creeze artă. Convenţia s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, fiecare zi fiind alocată anumitor stiluri de tatuaje și anume : vineri – best of small, best of color, best of black&grey, best of Friday; sâmbăta: best of neotraditional, best of black and grey, best of color, best of Saturday şi duminică best of black&grey, best of black or tribal, best of color, best composition, best of Sunday. Au fost trei zile intense, deoarece am avut program de lucru de la ora 12:00 la ora 20:00. După această experiență, ne-am dori ca pe viitor să organizăm și în Oradea o asemenea convenţie pentru a creşte nivelul de educație în ceea ce privește acest domeniu, considerat încă ușor tabu”, spune tânăra artistă.

Organizatorii International Tattoo Expo îşi propun în fiecare an să demonstreze ce înseamnă, de fapt, munca din spatele unui tatuaj reuşit. Cine ştie, poate un astfel de eveniment organizat şi la Oradea ar mai disipa prejudecăţi, şi ar demonstra o dată în plus că realizarea unui tatuaj înseamnă artă.