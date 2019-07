Artistul fotograf clujean Vas Géza expune la Oradea

Pe simezele Galeriei „Euro Foto Art”, Centru Expozițional FIAP Oradea – România, va fi instalată o nouă expoziție de artă fotografică retrospectivă. Cele 100 de fotografii alb-negru și color au fost realizate de artistul fotograf Vas Géza din Cluj Napoca.

Vas Géza s-a născut în anul 1934 la Sighișoara. A început să fotografieze cu un aparat de fotografiat bachelit Cehoslovac, în perioada îndeplinirii stagiului militar (1954 -1957). În anul 1972 s-a înscris în cadrul Fotoclubului „Napoca”, fiind membru în comitetul de conducere, şi ales ulterior președinte. Din anul 1979 a devenit membru al Asociației artiștilor Fotografi din România.

Este membru fondator al Asociației Artiștilor Fotografi Maghiari de Pretutindeni, cu sediul în Budapesta. A fost președintele Fotocluburilor ”Metalul Roșu”, respectiv al ”E.K.E Kolozsvár 1891”, pe care l-a condus mai bine de patru ani. A fost organizatorul a şapte tabere internaționale foto-video și a făcut parte din multe jurii în cadrul Fotoclubului „Napoca” și „E.K.E Kolozsvár 1891”. A fost organizatorul a zeci de expoziții de fotografie în Cluj Napoca, din care s-a remarcat cea organizată în anul 2008 pentru cei mai reputați 10 artiști fotografi din Cluj Napoca.

© FOTO: Vas Géza

Are la activ 74 de expoziţii personale, prima expoziție fiind organizată în anul 1975. Expoziția retrospectivă ce va fi vernisată la Oradea prezintă în mare parte tradițiile populare maghiare din Transilvania. Lucrările expuse au tematică variată, multe din ele fiind realizate după procesul analog. „De mic copil am învățat că desenul de scriere cu lumina are un limbaj internațional.

Pentru mine fotografierea este nu doar o simplă deconectare… mai ales după ce lucrările mele sunt răsplătite cu aprecierea publicului și a diferitelor jurii. În opinia mea fotograful trebuie să fie prezent cu aparatul său de fotografiat în locul potrivit, în timpul potrivit.

Nu trebuie uitat niciodată că aparatul de fotografiat nu vede, el doar înregistrează imaginea latentă (invizibilă) văzută de fotograful care vrea să înregistreze imaginea”, afirmă artistul fotograf expozant.

Vernisajul expoziției va avea loc în prezența artistului fotograf Vas Géza joi, 11 iulie, la ora 18:00. Gazda acestui eveniment va fi artistul fotograf

Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației Internaționale „Euro Foto Art”. Lucrările vor fi prezentate de către artistul fotograf expozant.

Momentele muzicale vor fi oferite de către reprezentantul formației ”Duo Varadiensis”, artistul Thurzó Sándor József, care va interpreta la violă mai multe piese din repertoriul internațional.

Expoziția, organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” și Clubui Fotografic ”Nufărul” Oradea, va rămâne la dispoziția publicului până în data de 8 august, în zilele de lucru între orele 08:00 – 19:00. Intrarea este gratuită.