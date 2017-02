Artistul fotograf Ovi D. Pop si un sef de la APIA au fost agresati in aceeasi noapte

Doua agresiuni violente, soldata cu patru victime s-au consumat in noaptea de vineri spre sambata.

Reputatul artist fotograf de talie international Ovi D. Pop, se afla intr-un restaurant alaturi de prietenii lui. La un moment dat, un barbat a inceput sa imparta pumni în toaleta localului. Mergând să calmeze spiritele, Ovi și un prieten de-al lui au fost luați prin surprindere și loviți de agresor.

Ovi D. Pop s-a ales cu un hematom la frunte, un prieten al lui cu un traumatism in zona ochiului stang si a fetei, iar altii au scapat fara rani dup a ce au fost loviti in abdomen.

Imediat dupa comiterea agresiunii, faptasul a luat-o la fuga, se pare cu o masina ce avea numar de inmatriculare din alta tara.

Peste circa doua ore, la un local din zona str. Vasile Alecsandri s-a comis o alta agresiune, ca o copie la indigo. Bogdan Hodisan (fiul Directiei Agricole), cu functie la APIA, a fost sprayat pe fata de catre un necunoscut care, la fel, se pare ca s-a facut apoi nevazut. Bogdan Hodisan a suferit o arsura pe o parte a fetei, iar un alt barbat a fost si el sprayat in gura. Si aceasta altercatie a avut loc in timp ce victimele petreceau fiecare cu prietenii, linistit in oras.

Politia a fost anuntata in ambele cazuri, iar Pop si Hodisan au primit ingrijiri de la SMURD si Ambulanta, iar apoi au fost asistati pana la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Oradea.

Tot mai des in astfel de agresiuni, agresorii ori nu-si primesc pedeapsa binemeritata ori au tupeul sa ceara victimelor sa se impace, pentru ca sa nu ajunga dupa gratii. Din acest motiv, de multe ori munca anchetatorilor este in zadar, chiar daca prind faptasii imediat de la comiterea faptelor. O alta problema in astfel de agresiuni este ca, din pacate, oradenii (fie martori, amici ori unii vanzatori, chelneri etc) nu se inghesuie sa sune la 112 pentru a anunta Politia.