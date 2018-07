Andrei Mandache: „Aș fi dorit să-mi închei cariera la CSM CSU Oradea”

Andrei Mandache, căpitanul echipei naționale a României și a campioanei en titre, CSM CSU Oradea, nu va mai face parte din lotul formației noastre în sezonul viitor. Jucătorul orădean ne-a declarat că nu i s-a mai propus un nou contract.

„Acum trei săptămâni am avut o întâlnire cu domnul Șerban Sere, care mi-a comunicat oficial că nu mai putem continua colaborarea. Contractul meu s-a încheiat la finele sezonului trecut și nu mi s-a mai propus să continui. Personal, am fost foarte dezamăgit de acest lucru, pentru că doream foarte mult să rămân la acest club, care m-a lansat în Liga Națională și cu care am avut atâtea realizări și satisfacții. Chiar mă gândeam să îmi închei cariera la Oradea”, afirmă Andrei Mandache.

„Am considerat că sunt acasă”

Internaționalul orădean a postat, de altfel, o emoționantă scrisoare de despărțire, pe un site de socializare, în care oferă numeroase amănunte despre situația sa. Mandache afirmă că despărțirea de CSM CSU Oradea nu a fost cauzată de diferende de ordin financiar. „Din diferite motive, clubul/conducerea/antrenorul….tot stafful, mai mult sau mai puțin, au hotărât să renunțe la mine. Cert este că pentru viitorul sezon, eu nu mă mai încadram în planurile lor. Despărțirea nu are legătură cu partea financiară, pentru că Oradea este singura echipă din țară pentru care am fost dispus mereu să renunț la pretentți, deoarece am considerat că sunt acasă! Îmi pare rău că trebuie să mă despart de voi, de oraș, dar vreau să cred că Dumnezeu are un plan mai bun pentru mine și familia mea. Doresc să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că m-a ținut sănătos și că m-a ajutat să merg mai departe, minunatei mele familii, care mă susține necondiționat și mă urmează cu dragoste și pasiune, fără ei nu aș fi fost aici; domnului Serban Sere, care a crezut în mine și mi-a oferit confortul necesar pentru ca eu și familia mea să ne simțim minunat”, se arată în postarea lui Andrei Mandache.

Internaționalul ex-orădean spune că deocamdată nu știe care va fi viitorul său. „Până acum nu m-am ocupat de această problemă, i-am încredințat agentului meu sarcina de a-mi căuta o altă echipă”, ne-a declarat Andrei Mandache.

Președintele CSM Oradea, Șerban Sere, a avut cuvinte de apreciere la adresa jucătorului. „Dorim să-i mulțumim lui Andrei pentru contribuția pe care și-a adus-o la rezultatele echipei noastre. Din păcate, în viață sunt momente în care trebuie să iei decizii dure, când nu poți să judeci cu inima. Îi dorim lui Mandache mult succes în continuare, în activitatea sa viitoare”, a afirmat Șerban Sere.