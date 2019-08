Asociația Avram Iancu Beiuș – Expediția ,,Pe urmele înaintașilor” la a XIV-a ediție

Faptul că asociația beiușeană este prezentă prin delegații la toate manifestările istorice ale urbei de pe Crișul Negru este cunoscut, precum cunoscut este și faptul că participă la manifestări istorice și culturale, în special cele dedicate Crăișorului, la Oradea, Brad, Țebea, Târnava de Criș, Cluj-Napoca, Mărișel etc.

,,Când spui Avram Iancu spui jertfă pentru libertăţile românilor ardeleni. Devenit erou printre moţi cu ocazia evenimentelor din 1848-1849, considerat un simbol al luptei românilor pentru libertate și egalitatea în drepturi încă din timpul vieţii, amintirea lui Avram Iancu trezeşte şi azi sentimente şi emoţii puternice pentru orice român din Transilvania. Cu aceste gânduri am realizat proiectul Valori Naționale – Valori Europene”, ne-a declarat doamna profesoară Denisa Fășie, coordonatoarea proiectului.

A doua activitate a proiectului, expediția ,,Pe urmele înaintașilor” s-a desfășurat în luna august, punctul de pornire fiind Statuia Crăișorului din Parcul central al Municipiului Beiuș.

,,Așadar, luni dimineața la orele 8.00, echipaje din cele zece Școli Gimnaziale și Licee, care prin concurs si-au dobândit dreptul de-a fi parte a acestei activități devenite deja tradiție și membri ai Asociației Avram Iancu au pornit pe traseul mai jos prezentat, desfășurat pe lungimea a două zile, incitându-ne și provocându-ne să cunoaștem locuri, oameni și fapte. …..istorie adevărată !!!Trăiască Duhul lui Iancu !!!” a subliniat domnul Viorel Ianc, președintele Asociației.

Primul popas a fost la Hălmagiu, jud. Arad, unde membrii expediției au depus o jerbă la statuia lui Avram Iancu, au contemplat Monumentul Eroilor Neamului și au ascultat explicațiile doamnei profesor Sirban Cosmina la Piatra Cinzaiului. O scurtă vizită a fost făcută la Liceul Tehnologic din localitate, fiind primiți de domnul director David Victor Gheorghe.

Periplul a continuat la Baia de Criș pe la monumentele din localitate, la Casa Memorială a lui Avram Iancu și apoi, în Panteonul Moților, unde au fost depuse jerbe, iar participanții au susținut un minirecital de cântece și poezii patriotice la mormântul Iancului. Întâmpinați cu drag de conducerea Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, Filiala Brad, domnii Iuga Nicolae, Vasile Bârea și Liviu Lința, prin bunăvoința acestora și a călugărilor, drumeții au avut parte de masa de prânz la Mănăstirea Crișan, unde s-au bucurat de liniște sufletească și de frumos.

Ziua a continuat cu vizita Cetății Câlnic, județul Alba, aflată în patrimoniul Unesco, apoi cu o vizită la Biserica Evanghelică Sebeș prezentată de domnul Bichiș Ioan, iar masul s-a făcut la Mănăstirea Afteea, unde bucate simple, dar binecuvântate, așteptau pe masă.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, de la ora 7, așa că la drum… primul popas la Blaj, vizită organizată de domnul Mihălțan Ioan, președintele Despărțământului Astra Blaj. Întâmpinați de scriitorul Ciprian Vestemean, beiușenii s-au bucurat de o prezentare detaliată a obiectivelor turistice din Mica Romă, din Parcul Avram Iancu, Piața 1848, Catedrala Greco-Catolică, primul liceu românesc din Transilvania (al doilea fiind cel de la Beiuș), Câmpia Libertății, Teiul lui Eminescu și sus, pe deal, la Crucea Iancului.

Blidar Dumitru Cristian, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ,,Samuil Vulcan” din Beiuș, pasionat de istorie și olimpic, subliniază ,,Expediția ne-a adus în atenție o parte din istoria neamului românesc, pe care, la rândul nostru, ar trebui să o facem cunoscută generațiilor viitoare pentru că, așa cum spunea Nicolae Iorga: Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii. Am mers pe urmele înaintașilor … au fost oameni care au luptat pentru libertatea românilor, oameni care au pus binele națiunii mai presus decât propria viață așa cum spunea Craiul Munților, Avram Iancu: Unicul dor al vieții mele e să-mi văd Națiunea fericită.”

După prânzul servit la Aiud și o scurtă vizită prin urbe, călătorii au poposit în satul tradițional secuiesc distins cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material – Rîmetea și s-au bucurat de peisajele superbe oferite de Munții Trascăului. Ultimul popas a fost în oaza de liniște oferită de Mănăstirea Lupșa.

,,Expediția a fost reușită din toate punctele de vedere, cu siguranță cea mai reușită de până acum – ne relatează doamna profesor de istorie Ana Cornelia Popa, de la Colegiul Tehnic ,,Ioan Ciordaș”. Traseul a fost bine gândit, reușind să-i facă pe elevi să descopere Transilvania multietnic si multiconfesional. Sunt sigură ca am simțit cu toții sufletul Transilvaniei, întorcându-ne acasă mai bogați spiritual, încărcați sufletește și cu dorința de a merge an de an pe urmele înaintașilor și de a descoperi și alte locuri minunate.”