Asociația Dapetresii, bursă pentru un mic fizician

Primul beneficiar al sistemului de burse Dapetresii este Mate Winkler, din Marghita, care a obținut premiul „Veres Zoltan” la fizică. Bursa a fost acordată ca urmare a faptului că Dapetresii a încheiat un prim parteneriat cu Rotary Club Marghita, prin președintele Dan Ile. Mate Winkler a fost unul dintre premianții balului rotarienilor.

„Mate va beneficia, începând din septembrie, de o bursă în valoare totală de 6.000 de lei. Pentru anul școlar viitor, 2019-2020, îi vom asigura, timp de 12 luni, o bursă în valoare de 500 de lei lunar. În perioada imediat următoare, vom încheia cu Mate contractul de bursă. Parteneriatul nostru, în acest moment, este o strângere de mână cu Dan Ile, cu cel care a dovedit că știe și poate coagula energii. Acest parteneriat nu este doar pentru Mate, primul nostru bursier din Marghita. Acest parteneriat ne propunem să fie unul solid, pe termen lung, parteneriat care să fie chiar un proiect în adevăratul sens al cuvântului”, se arată într-un comunicat al Asociației Dapetresii, reprezentată la eveniment de profesorul Florin Rojan.

Asociația de numele căreia se leagă schimbările în bine din Educație nu vrea să se oprească aici cu bursele.

„Suntem convinși că, prin intermediul you4edu, cu ajutorul lui Dan Ile și al tuturor marghitenilor implicați, respectiv al celor pe care îi numim fii ai urbei, vom reuși să acordăm un număr semnificativ de burse în fiecare an. Ne propunem ca la începutul anului școlar 2019-2020 să acordăm un număr de cel puțin cinci burse. Suntem convinși că vom putea crește numărul acestor burse în fiecare an”, spun cei de la Asociația Dapetresii.

În aceeași ordine de idei, ca urmare a faptului că profesorul Florin Rojan va sărbători în acest an 30 de ani de la absolvirea C.N. „Octavian Goga” din Marghita, inspirați de faptul că acest colegiu a dat mii de absolvenți, Asociația Dapetresii provoacă fiecare generație să instituie și să finanțeze o bursă pentru un elev sau student din Marghita. Membrii asociației sunt optimiști că visul lor e realizabil și au făcut un calcul în legătură cu ce ar însemna 20 de burse: 20 de generații, absolvenți ai școlilor din Marghita; 20 de donatori/contribuitori per fiecare generație; 25 de lei, în medie, lunar per donator. O donație de 25 lei lunar înseamnă mai puțin de un leu pe zi.

Chiar dacă 20 de burse într-un an, ca sumă totală (anuală) poate părea mult, plecând de la principiul că o comunitate este suma membrilor ei, provocarea lansată este realizabilă!”, se arată în comunicatul Dapetresii. Și au dreptate, fiindcă precedentul la o anumită dimensiune funcționează pe același principiu de câțiva ani la C.N. „Samuil Vulcan” din Beiuș, și se dorește a fi extins și la celelalte școli din oraș.