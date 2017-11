Asociația „Simona Kadas”, alături de copiii cu Down

Pentru cei care au avut neșansa să vină pe lume cu această problemă medicală, mai mulți părinți au înființat în urmă cu 26 de ani Asociația Down Oradea, o organizație care a apărut într-un moment în care societatea nu cunoștea, nu accepta și nu le oferea un serviciu social sigur și adaptat.

În urmă cu un an, Asociația „Simona Kadas”, o organizație neguvernamentală implicată în diverse proiecte sociale, a decis să sprijine și această fundație. Recent, președinta acestei asociații a făcut o vizită la Asociația Down Oradea, prilej cu care a făcut o donație de 80 de tricouri inscripționate. Totodată, cei prezenți au socializat și s-au implicat în diverse jocuri alături de acești copii speciali. Această legătură se dorește a fi păstrată și pe viitor, fosta atletă oferindu-și sprijinul necondiționat. „Fiecare copil este unic în felul lui, iar întâlnirea pe care am avut-o a fost una plină de emoții. Mă străduiesc să fiu lângă ei cât de des îmi permite timpul, pentru că sunt cu adevărat niște oameni minunați”, a declarat Simona Kadas, președinta asociației cu același nume.