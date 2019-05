Atac bihorean pentru naţională

Printre cei 30 de fotbalişti preconvocaţi se numără şi bihorenii Claudiu Keşeru (Ludogoreţ Raugrad) şi George Puşcaş (US Palermo). Atacanţii care au marcat la ultimele convocări sub tricolor. În atac, Contra se mai bazează pe George Ţucudean (CFR Cluj). Keşeru are 31 de prezenţe şi 10 goluri, iar Puşcaş 6 selecţii şi două goluri la prima reprezentativă.

Ambele meciuri se vor desfăşura în deplasare, cu Norvegia la Oslo în 7 iunie, de la ora 21:45, iar cu Malta în 10 iunie, de la aceeaşi oră.

De asemenea, selecţionerul naţionalei de tineret a anunţat lotul lărgit de 33 de jucători pentru turneul final al Campionatului European. Pe ea se află George Puşcaş, golgheterul naţionalei de tineret. Pe lista finală vor rămâne 23 de jucători, care vor pleca în Italia şi San Marino. Campionatul European de tineret este programat în perioada 16-30 iunie, iar România este în grupă cu Anglia, Franţa şi Croaţia.