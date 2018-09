Atacul omizilor în județul Bihor

Zona Beiușului, cea a Sînmartinului, dar și cea din jurul Tărianului sunt invadate de omizi. Directorul Oficiului Fitosanitar Bihor spune că oamenii trebuie să acționeze rapid, deoarce omizile își dublează în doar câteva ore zona pe care o atacă. Localnicii din zona Beiușului spun că, brusc, omizile au ajuns și pe pereții caselor, răspândindu-se cu viteză cu ajutorul unui fir ca cel de pânză de păianjen, împânzind tot ce prind în cale: buxușii, viile, pomii fructiferi, ba chiar și nucii, ale căror frunze se știe că conțin taninuri, quercetină, acid galic, acid elagic, inozitol, hidrojuglonă, și ar trebui să îndepărteze orice viețuitoare. „Omida păroasă a dudului este acum la cea de-a treia generație și depune ouă pentru sezonul viitor, așa că putem anticipa ce se întâmplă dacă nu e stârpită. În plus, atacă orice, e polifagă… Oamenii trebuie să ardă focarele de omizi și să dea cu insecticid. Invazia se datorează faptului că nu s-au făcut toate tratamentele, dar și căldurii excesive, care a stimulat înmulțirea lor. Sperăm ca temperaturile de 20 de grade, care se anunță odată cu schimbarea vremii, să le producă un deranj serios”, spune directorul Oficiului Fitosanitar Bihor.

Sunt cu miile în pomii fructiferi, în viţa-de-vie, în buxuși, în nuci, pe ziduri, însă intră şi în casele oamenilor.

„Am descoperit într-o dimineață zidul fântânii căptușit cu omizi. Apoi am găsit omizi inclusiv în tocul ușii de la intrarea în casă. Se înmulțesc înspăimântător și distrug totul rapid, practic frunzele atacate arată ca și cum ar fi trecut prin foc. Din bucsuși au început să urce în vie. Se răspândesc cu ajutorul unui fir ca și cel al pânzei de păianjen; cu acel fir urcă, se plimbă în aer. Nu doar imaginea lor e dezagreabilă, ci mai ales ceea ce lasă în urmă. Au fost zile în care emanau un miros insuportabil… Dar ceea ce e dezarmant e faptul că pârjolesc totul în jurul lor”, ne-a spus o doamnă din zona Beiușului, a cărei gospodărie a fost invadată de temuta omidă. Atacul se răspândește cu viteză de la o gospodărie la alta. Oamenii au acționat local cu insecticide variate, dar spun că omida pare imună. Ba mai mult, după ce a dat semne că a dispărut, iar zona afectată a început timid să se regenereze, omida a apărut din nou.

Nici gospodăria directorului Oficiului Fitosanitar Bihor, Nicolae Rugea, nu a fost ocolită. Acesta locuiește la Tărian și povestește că a descoperit omida păroasă a dudului la începutul lui august, tocmai când se pregătea să plece în concediu. „Se răspândește cu o viteză uimitoare, practic își dublează zona de acțiune în câteva ore. Am acționat rapid. Soția era cu bagajele pregătite să plecăm în concediu, iar eu eram cu bidonul în spate, să stropesc. Am văzut cum prunele vecinului au rămas goale, mi-au și dat lacrimile, am spus că nu e posibil, nu mai era nicio frunză”, povestește Nicolae Rugea.

Șeful Oficiului Fitosanitar Bihor spune că această invazie se datorează faptului că oamenii nu aplică toate tratamentele. „Aceasta este cea de-a treia generație de omizi, e foarte periculoasă dacă nu e stârpită, fiindcă depune ouă pentru sezonul viitor, și atunci putem anticipa care vor fi proporțiile invaziei. Noi am trimis buletine de avertizare pentru vreo 200 de fermieri, aflați în baza noastră de date, nu putem străbate satele. Oamenii trebuie să dea cu o soluție uleioasă prin martie, iar acum, toamna târziu, cu o soluție cu cupru. Garantez că 60% din toată rezerva aceasta de boli și dăunători – fiindcă acestea merg mână în mână – se epuizează. Recomand ca oamenii să meargă în farmaciile fitosanitare să spună că au omida păroasă în gospodărie, și un pliculeț din insecticidul primit să-l dizolve în zece litri de apă. Zonele afectate trebuie îmbăiate efectiv în soluție. Iar acolo unde sunt adevărate focare trebuie arsă zona afectată”, explică Nicolae Rugea. Acesta spune că vremea din ultima perioadă a favorizat înmulţirea insectelor. Un adult depune de la 400 la 800 de ouă. Omizile atacă până la 200 de specii de plante. Insectele pot distruge total frunzele pomilor şi să compromită astfel recolta. Așa cum căldura e un factor favorizant în dezvoltarea omizilor, schimbarea vremii ar putea fi cel mai mare dușman. „Acum, dacă vor fi, așa cum se anunță, 20 de grade și va ploua, e un atac serios la omizi și dispare”, speră Nicolae Rugea.