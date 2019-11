Atelierul de pictură a fost luat cu asalt

Din prima zi a târgului căsuța de lângă statuia Regelui Ferdinand a fost luata cu asalt de copii și părinți. Copiii au de ales între brăduleți, căsuțe, ghivece, căni, suporturi pentru lumânare, farfurii, tablouri, clopoței etc.

„Am ales un suport cu brăduleți și vâsc. Am avut de ales între un îngeraș de ornat bradul și acest obiect. Am renunțat la îngeraș, pentru că dacă impodobeam bradul cu el, ar fi putut să cadă și nu am vrut să risc. Acest obiect am să-l așez în camera mea”, a spus Daria Maria Fologea de la Colegiul Național “Emanuil Gojdu”.