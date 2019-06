Atenţie la achiziţionarea alimentelor pe timp de vară!

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Bihor le oferă consumatorilor bihoreni câteva sfaturi la achiziţionarea produselor alimentare pe timp de vară.

În primul rând, trebuie verificate în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.), având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de alterare a produselor alimentare. Produsele care prezintă caracteristici de produs alterat (aspect mâzguit, miros de acru, aspect spongios de început de fermentare, produs deformat şi consistenţă moale-îngheţată, ambalaje deformate etc.) trebuie refuzate.

„Atunci când cumpăraţi produse alimentare, acordaţi atenţie deosebită asupra modului de prezentare a ambalajului. În cazul în care ambalajul este bombat, prezintă deformări, este rupt sau deteriorat, înseamnă că produsul nu mai prezintă deplină siguranţă pentru consumator şi trebuie evitată cumpărarea acestuia”, recomandă CJPC Bihor.

Trebuie verificat dacă este respectată temperatura la care este depozitat la vânzare produsul alimentar ales (temperatura menţionată de producător pe eticheta ce însoţeşte produsul trebuie să coincidă cu temperatura la care este expus la comercializare produsul achiziţionat).

Apă, legume, fructe

Perioada cu temperaturi caniculare determină un consum mai mare de lichide (apă minerală naturală, apă de masă, sucuri de fructe, băuturi răcoritoare), la achiziţionarea cărora se recomandă acordarea unei atenţii deosebite asupra modului de depozitare şi expunere, având în vedere că expunerea acestora sub acţiunea directă a razelor solare conduce la deteriorarea caracteristicilor produselor menţionate.

Protectorii consumatorilor atrag atenţia asupra legumelor şi fructelor comercializate în cadrul pieţelor în spaţii deschise, unde temperatura mediului ambiant foarte ridicată afectează calitatea produselor (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, ofilirea verdeţurilor etc.);

„Nu cumpăraţi produse alimentare de la persoane şi din locuri neautorizate. Comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur, care vă poate afecta sănătatea. Totodată, nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială în cazul unei eventuale reclamaţii”, recomandă CJPC Bihor.

În unităţile de alimentaţie publică – braserii, terase, baruri, fast food-uri etc. – trebuie refuzate produsele alimentare care prezintă modificări ale aspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului care nu sunt proprii produsului respectiv. De asemenea, trebuie refuzate produsele alimentare care prezintă aspect necorespunzător, precum şi cele ce prezintă urme de mucegai, exceptându-le pe acelea la care se utilizează mucegaiurile prin procedee tehnologice autorizate.

Cei care suferă de alergie la un component alimentar trebuie să solicite personalului de servire informaţii referitoare la aceste ingrediente. Nu în ultimul rând, trebuie solicitat şi păstrat bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, se reclamă calitatea sau siguranţa unui produs sau serviciu.