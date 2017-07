Atenționare de călătorie în Croația | Incendii de vegetație în zona coastei Mării Adriatice

Incendiile au loc în apropierea localităților Split, Solin, Kastela, Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje și Zrnovnica, dar și cu incendii izolate în localități din județele Split – Dalmația, Zadar și Sibenik-Knin, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Afacerilor Externe, remis miercuri MEDIAFAX.

Potrivit MAE, din cauza incendiilor, au fost rănite zeci de persoane, majoritatea fiind pompieri sau localnici care au sprijinit voluntar la stingerea incendiilor, iar mulți turiști cazați în zona de coastă, dintre localitățile Omis și Split, au fost nevoiți să părăsească unitățile de cazare.



În prezent, circulația rutieră este deschisă pe autostrada A1 Zagreb – Ploce – Dubrovnik și pe drumul național D8 (Magistrala Adriatică), care fac legătura Nord-Sud, singurele segmente de drum închise fiind drumurile județene Žrnovnica – Srinjine (ŽC6142) și Ceranje – Vrana (ŽC6064).

Deoarece incendiile sunt active și situația se poate modifica de la o oră la alta, MAE recomandă cetăţenilor români ca înainte de a porni spre Croaţia să consulte, pentru informații actualizate permanent, paginile de Internet ale Automobil Clubului Croat – http://www.hak.hr/en şi a Agenţiei Croate de Aviaţie Civilă http://www.ccaa.hr./english/naslovnica_1/.

„În situații de urgență pe teritoriul Republicii Croația, românii pot apela numărul european unic de urgență 112. Cetățenii români, afectaţi de situaţie, pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +0038514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Zagreb: +0038598414341”, potrivit MAE.

[caption id=”attachment_1868478″ align=”aligncenter” width=”448″] epa06094161 Wildfires in the hills illuminate the scenery near a district of the coastal town of Split, Croatia, in the early morning hours of 18 July 2017. Croatian firemen try to localize and put the wildfires under control that have damaged and destroyed houses in villages around the city of Split and along the Adriatic coast. EPA/STR

[/caption]