Au cedat în repriza a doua

Două goluri încasate în repriza secundă au pecetluit soarta celor trei puncte puse în joc în duelul dintre CS Afumați și Luceafărul Oradea.

După o primă parte anostă, fără ocazii de gol, în care bihorenii au fost bine organizaţi defensiv, problemele au apărut imediat după pauză.

O urcare inspirată în ofensivă a lui Răzvan Patriche a generat superioritate, iar fostul fundaș al Sportului a înscris cu un șut plasat de la 14 metri (1-0).

Ilfovenii și-au dublat avantajul după un corner, mingea a ajuns la Alin Zaharia, care a împins-o în plasă din apropiere (2-0).

Cu victoria în buzunar, gazdele au fost penalizate cu trei minute înainte de final când Codoban a executat un corner, Vlad Rusu s-a desprins din marcaj şi a înscris cu capul din 6 metri (2-1). Nu a fost timp pentru egalate, iar „luceferii” au contabilizat a 14-a înfrângere în actualul sezon.

„Am făcut o primă repriză bună, însă am luat un gol aiurea în debutul părţii a doua. Am ieşit la joc, am dominat teritorial, dar am primit golul doi după o fază fixă. În cele din urmă am şi marcat, dar nu am mai avut puterea să şi egalăm. Consider că am avut o fază de penalty la Vlad Rusu, însă centralul a dat galben pentru simulare. Cu mai multă atenţie am fi putut obţine o remiză. Mergem înainte şi vrem să pregătim cât mai bine următorul meci”, ne-a declarat antrenorul Cristian Lupuţ.

Duminică, 29 aprilie, de la ora 11:00, la Sînmartin, Luceafărul va primi vizita liderului Dunărea Călăraşi.

CASETA TEHNICĂ

CS AFUMAȚI – LUCEAFĂRUL ORADEA 2-1 (0-0)

Au marcat: R. Patriche 49, A. Zaharia 75 / V. Rusu 87

CS Afumați: Marinescu – Onea, Robicek, Patriche (cpt.), Ciochină – Vl. Tudorache, A. Zaharia, Rz. Avram, V. Olariu, Şt. Vasile – M. Dedu. Antrenor: Vasile Neagu

Luceafărul: Goia – C. Valies, Cr. Oros (cpt.), Tînc, R. Trif – Feher (60 Codoban), Ţegle – Bruno Rocha, V. Pop, Al. Dulca – Vl. Rusu. Antrenor: Cristian Lupuţ

Arbitri: Florin Costin Dan (Chirnogi – Călărași) – Gabriel Ion Catană (Târgovişte) şi Răzvan Mihai Dobre (Şotânga – Dâmbovița)

Observatori FRF: Ioan Cristea (București), Dorinel Dincă (Călărași)