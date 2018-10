Au condus, au ratat penalty….dar au pierdut!

Aşa cum a promis antrenorul Cristian Lupuţ, Luceafărul a jucat deschis, iar în prima repriză a creat constant pericol la poarta adversă.

Codoban a centrat din partea stângă, iar V. Pop a reluat prin alunecare în bara transversală din colţul careului de 6 metri (5). Tot V. Pop a fost în prim-plan la o lovitură liberă de la circa 25 de metri, şutul său plasat fiind respins de portar. „Luceferii” au deschis scorul după o fază frumoasă desenată pe dreptunghiul verde în minutul 25: mingea a circulat pe traseul Moihedja, Codoban, Oros, V. Pop, care a făcut o cursă de 40 de metri, a pasat pe culoar pentru Cătălin Ţîră, al cărui şut plasat pe colţul scurt l-a învins pe Sima (0-1).

Bun pasator în acest joc, Vasile Pop nu s-a lipit la gol nici măcar din penalty, portarul V. Sima reuşind să apere lovitura de pedeapsă acordată după Paraschiv a fost oprit prin fault de Alexe. La faza următoare Paraschiv a ratat incredibil cu capul din 8 metri.

Final în inferioritate

În minutul 65 s-a consumat o fază controversată. Rădescu a scăpat spre poartă, Moga a ieşit şi l-a faultat în colţul careului de 16 metri, centralul a acordat penalty şi galben, dar asistentul era cu fanionul ridicat indicând poziţie de ofsaid la jucătorul argeşean. Anghelinei a revenit asupra deciziei, dar nu a anulat şi cartonaşul. Momentul psihologic al partidei s-a consumat în minutul 77, când arbitrul s-a grăbit să-i acorde galben pentru tragere de timp lui Moga, după care şi-a dat seama că e al doilea şi l-a eliminat pe portarul bihorean.

A intrat în poartă Moroz, care i-a luat locul lui Paraschiv, dar în inferioritate Luceafărul s-a prăbuşit. În minutul 80, Gunie a reluat nefericit în propria poartă o minge centrată din partea dreaptă (1-1). Gazdele au marcat şi golul victoriei după un corner executat din dreapta la bara a doua, Moroz nu a ieşit să respingă, iar Burnea a înscris cu capul (2-1).

Înfrângere nemeritată pentru Luceafărul, la felul cum a decurs jocul până în minutul 80, însă greşelile personale au făcut ca echipa să se întoarcă acasă fără niciun punct.

CASETA TEHNICĂ

CS Mioveni – Luceafărul Oradea 2-1 (0-1)

Stadion Orăşenesc din Mioveni. Gazon bun. Spectatori: 500

Au marcat: Gunie 80 autogol, Burnea 8 / C. Ţîră 25

CS Mioveni: Val. Sima – C. Alexe (63 Kilyen), Celea, Burnea, Ed. Stoica (cpt.), R. Lazăr, Al. Neagu (46 Năstăsie), Rădescu, Al. Popescu (46 Drugă), Coşereanu, V. Balint. Antrenor: Iordan Eftimie

Luceafărul: Moga – Gunie (82 Mitrică), Cr. Oros (cpt.), Al. Băican, Moihedja – V. Pop, Preoteasa, Codoban, Al. Dulca – C. Ţîră (65 Luduşan), G. Paraschiv (78 Moroz). Antrenor: Cristian Lupuţ

Cartonaşe roşii: – / B. Moga 77

Arbitri: Bogdan Ionuţ Anghelinei (Galaţi) – Florin Mihai Cosma (Piatra Neamţ) şi Andrei Alexandru Roman (Târgu Neamţ).

Observatori FRF: Tamas Zoltan (Odorheiu Secuiesc), Dumitru Crăciun (Berceni – Ilfov)