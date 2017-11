Au construit cinci case pentru familii nevoiaşe

Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş a încheiat la sfârşitul sezonul de voluntariat din acest an găzduind 24 de voluntari de la Liceul Teologic Penticostal „Betel”.

Făcând un bilanţ, asociaţia Habitat s-a bucurat de un susţinut suport din partea comunităţii locale şi în special a tinerilor. A fost sprijinită de-a lungul acestui an, în proiectele pe care le-a derulat, de peste 200 de elevi din Beiuş, Ştei şi Oradea, dar şi de la şcoli internaţionale, să construiască cinci locuinţe pentru familii nevoiaşe înscrise în programul asociaţiei.

În total, din martie până în noiembrie, elevii au efectuat mai mult de 1500 de ore de voluntariat! Astfel din Beiuş Habitat a găzduit voluntari de la Liceul Vocaţional Pedagogic “N. Bolcaş” şi Colegiul Național „Samuil Vulcan”, din Ştei de la Colegiul Național ”Avram Iancu”, din Oradea de la Colegiul Economic “Partenie Cosma” şi Liceul Teologic Penticostal „Betel”, precum şi de la două şcoli din afara ţării, Herlufsholm School din Danemarca şi Le Rosey din Elveţia.

„Ne bucurăm să vedem că în ultimii ani tot mai mulţi tineri, elevi de liceu, se alătură efortului nostru de a sprijini familiile mai puţin norocoase să aibă o locuinţă decentă, trainică şi sănătoasă. Ei au luat exemplul unor şcoli din afara ţării care ne-au ajutat cu voluntari începând încă de acum 15 ani.

Bucuria noastră este cu atât m ai mare cu cât, an de an, numărul elevilor români care se implică în proiectele noastre este tot mai mare, ajungând la 200 în acest an!”, spune Emil Popa, director programe la asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş.

Tinerii voluntari au ajutat la aproape toate etapele construirii unei locuinţe, de la confecţionarea armăturilor sau turnarea fundaţiei până la ridicarea pereţilor, termoizolarea sau realizarea finisajelor.

Cei 200 de elevi s-au alăturat efortului unor companii din Oradea, precum Celestica, Sykes, Eberspaecher, Smartware, Adeplast sau Compania de Apa Oradea care au sprijinit material sau cu peste 350 de voluntari proiectele Habitat pentru Umanitate.

„Deşi am mai fost voluntar şi la alte ONG-uri, acţiunea de azi mi se pare extraordinară. Pe lângă faptul că lucrez alături de colegi şi prieteni, am ajutat şi o familie care trăieşte în condiţii precare, dar am şi aflat multe lucrurii utile. Noi avem o casă în construcţie şi acum, cu ce am învăţat aici, pot şi eu să ajut la montarea termoizolaţiei locuinţei noastre”, spune Andrei, elev în clasa a XI-a.

În cei 20 de ani de activitate, Habitat pentru Umanitate Beiuş a construit peste 300 de locuinţe noi şi a ajutat cu materiale de construcţii, renovări, reparaţii sau alte tipuri de ajutorare în domeniul locuirii încă 1500 de oameni din 24 de localităţi din judeţul Bihor.