Au ecologizat Pădurea Felix

Mihai Pop, coordonatorul Let’s Do It Bihor, a organizat o nouă acțiune de ecologizare. De această dată, evenimentul s-a derulat în Pădurea din Felix. La ecologizare au participat în jur de 40 de persoane, majoritatea membri ai Clubului Rotary Felix.

Aceștia au adunat în jur de 100 de saci cu deșeuri lăsate de turiști și de trecători prin Pădurea din Băile Felix (flacoane, hârtii, plasticuri, conserve, saltele, electrocasnice, cauciucuri etc.)

„Am rămas fără cuvinte când un domn din Piatra Neamț, aflat la tratament în stațiune, a venit să ne ajute. A văzut acțiunea noastră și a venit alături de noi. A fost deosebit și ne-am bucurat peste măsură de acest gest”, a spus Mihai Pop, sufletul acțiunii.

Potrivit acestuia, din acest an, Let’s Do It Bihor se desfășoară diferit: până la evenimentul din toamnă, se merge pe zone țintite. De altfel, evenimentul de ecologizare de sâmbătă, este al treilea din acest an din județ. Totodată, în acțiunea lor de curățare a cartierului Nufărul, organizată săptămâna trecută, elevii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” au fost echipați cu mănuși și saci de coordonatorul Let’s Do It Bihor.

„Nu așteptăm să vină toamna ca să facem totul o dată. Mergem pe zone țintite. Mergem într-o localitate, identificăm zona care urmează a fi curățată. Pe urmă, facem echipe și o ecologizăm. Chiar acum am ajuns la Husasău de Tinca și cartografiez o zonă care e dezastru. Oameni care trec pe acolo, în parcare, aruncă de toate – de la cauciucuri, flacoane etc. Am văzut chiar și un frigider.

Din păcate, nu tuturor le pasă de mediul înconjurător, deși e important pentru toți. Mai este nevoie de multă educație și de bun-simț, până la urmă. Și la Felix, zona în care am acționat a fost curățată în decembrie. Am fost dezamăgiți de ce am găsit”, a mai spus Mihai Pop.

Participanții au spus că s-au bucurat de mișcare și aer proaspăt și au fost încântați că au putut face ceva pentru mediul în care trăiesc.