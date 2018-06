Au fost desemnate Miss Bihor şi Miss Oradea 2018

Oradea Revolving the Beautiful a adus pe scena Teatrului Regina Maria cele mai frumoase fete din Bihor, dar şi creaţii ale unor designeri bihoreni care au surprins mereu prin creativitate. Evenimentul, un concept al fashion stylistului Marius Molan, realizat în parteneriat cu deţinătorul mărcii Miss Bihor şi Miss Oradea, Miss Tv, şi-a propus familiarizeze publicul cu un alt concept de concurs de frumuseţe, unul în care să fie testată cultura generală, iar costumul de baie să fie înlocuit cu un outfit în care piesa de rezistenţă era un body şi o pelerină.

Reţeta” propusă a fost una de inspiraţie italiană, „importată” din capitala modei, Milano, după ce Marius Molan s-a bucurat de o invitaţie la săptămâna modei. Evenimentul a prilejuit prezenţa unui invitat special, designerul italian Nicolla D’Errico, ale cărui creaţii se vând în show-room-uri din toată lumea. Creaţiile lui le-a dat un plus de eleganţă celor mai frumoase bihorence. De-alfel, designerul s-a aflat şi în juriul care i-a desemnat pe ambasadorii frumuseţii din Bihor, cei care ne vor reprezenta la concursul Miss și Mister Transilvania 2018, Oradea. În cadrul evenimentului, publicul a putut admira colecţiile „Rustica” by Ioana Georgescu, „Fusion” by Damao Cibran & Giuliano Sabău, „Milanessi” by Zarga Fashion Concept. Surpriza serii au fost creațiile celebrului designer Nicola D’Errico Milano venit pentru prima dată în orașul nostru.

Designerii Anca Manea și Gina Butiuc, s-au ocupat de look-ul concurenţilor. Din juriu au făcut parte şi Kristina Fenesi, Miss Oradea 2017 şi proaspăta Miss Nation Hungary, care a înmânat diadema celor care devin simbol al frumuseții. Miss Bihor 2018 este o studentă la Facultatea de Farmacie şi Medicină,

Andreea Cerniavski, iar Miss Oradea 2018 este Medana Kook, elevă la Colegiul Naţional Mihai Eminescu.

O prezență deosebită la această seară magică a fost Anesha Joganah Joganah Miss India Wonderwilde, membră a juriului, la rândul ei. Oradea Revolving The Beautiful a fost prezentat de Loredana Corchiș, cu participarea actorului Adrian Locovei. Conceptul iniţiat de Marius Molan şi-a propus ca momentele artistice să fie realizate de bihorenii care s-au remarcat în concursurile de talente la nivel naţional: Astrid Muthu, Anita Mihăeș, Jessy Baneș, Vasilica&Alissa Ienei, Alexia Dascălu, Daniela Baciu, Mihai Baneș, George Balogh și Claudiu Mariș.